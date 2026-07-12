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Red Bull Rookies/Sachsenring: Rote Flagge nach Crash, P3 für Kratochwil

Bevor das große Motorrad-Spektakel am Sachsenring auch für dieses Jahr schon wieder vorbei ist, durften noch ein letztes Mal an diesem MotoGP-Wochenende die Red Bull Rookies auf die Strecke.

Red Bull Rookies

Team Kratochwil nach Platz 3 am Sachsenring
Team Kratochwil nach Platz 3 am Sachsenring
Foto: Thomas Seidenglanz
Team Kratochwil nach Platz 3 am Sachsenring
© Thomas Seidenglanz

Im Artikel erwähnt

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Bei seinem Heimrennen im Rahmen der MotoGP auf dem Sachsenring durfte auch am Sonntag wie schon am Samstag der 15-jährige Fynn Kratochwil aus Thüringen von der Pole-Position los. Und die Fans am Sachsenring zeigten sich wieder von ihrer positiv verrückten Seite und blieben Großteils auch nach den Rennen von Marquez und Co auf ihren Plätzen, um die Nachwuchspiloten anzufeuern.

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Fynn Kratochwil hatte wieder seinen Betreuer, Manager und Mechaniker Dirk Heidolf an seiner Seite. Der Mann aus Hohenstein-Ernstthal hatte die Rennen seines Schützlings in Assen aus der Ferne anschauen müssen, denn Heidolf hatte sich beim gemeinsamen Moto Cross-Training verletzt. Pünktlich zum Heimrennen war auch Heidolf wieder startklar. Warme Worte gab es auch von Ex-Weltmeister und ehemaligem Marquez-Manager Emilio Alzamora.

Führungskilometer für Fynn Kratochwl

Nach dem Start setzte sich Kratochwil, der sich sonst gerne im Hintergrund hält, frech an die Spitze. Mit dabei der Inder Kindra Ramadhipa und der Spanier Benat Fernandez. Doch das Feld der Red Bul Rookies war wie immer unüberschaubar groß, mit ständigen Positionswechseln von vorne bis hinten. Archi Schmidt stürzte in der dritten Runden. Kratochwil hatte sich nach seinen Führungskilometern im Verfolgerfeld einsortiert und überließ das Kommando an der Spitze Kindra Ramadhipa, dem Franzosen Guillem Planques und David Gonzalez. Dabei legten sie ein flotteres Tempo als noch am Vortag hin.

Im Artikel erwähnt

Eingangs der fünften Runde ging es für Kristian Daniels über die Wiese. Kurz später krachte es beim Sieger des Vortages. Ryota Ogiwara schlug hart im Kiesbett ein, konnte den Platz aber selbstständig verlassen. Ebenfalls per Sturz schied Mateo Marulanda aus. Für Kratochwil hieß es in der Zwischenbilanz Rang 3 hinter Ramadhipa und Gonzalez, doch hinter ihm lauerte ein halbes Dutzend Rookies auf ihre Chance zur Attacke.

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Rote Flagge beendet das Rennen

Für die nächsten Runden trat bei den wilden Rookies eine schon fast ruhige Phase ein, in der sich jeder auf die Schlussattacke vorbereitete. Schluss war für Travis Borg aus Malta, seine KTM streikte. Kratochwil verteidigte seinen dritten Platz, während es um ihn herum die eine oder auch mehrere Berührungen gab. In der 15. von 19 Runden stürzten der Meisterschaftsführende Benat Fernandez und Fernando Bujosa in Turn 2, es gab erneut eine Gelb-Phase, die nach einigen Momenten zum Abbruch mit der roten Flagge führte.

Das Rennen wurde nicht wieder aufgenommen. Der Sieg ging an Kindra Ramadhipa, Platz 2 eroberte Yarolsav Karpushin und Fynn Kratochwil durfte sich über Rang 3 freuen und bedankte sich als erstes bei den zahlreichen Fans rund um die Strecke. «Am Ende gehört auch ein bisschen Glück dazu», war sich der Teenager bewusst.

Ramadhipa #32 auf dem Weg zum Sieg
Ramadhipa #32 auf dem Weg zum Sieg
Foto: Thomas Seidenglanz
Ramadhipa #32 auf dem Weg zum Sieg
© Thomas Seidenglanz

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ryota Ogiwara

Ryota Ogiwara

97

19

28:24,653

1:29,249

25

02

David González

David González

11

19

+0,142

1:28,986

20

03

Kiattisak Singhapong

Kiattisak Singhapong

85

19

+0,427

1:28,974

16

04

Fynn Kratochwil

Fynn Kratochwil

20

19

+0,537

1:29,195

13

05

Kiandra Ramadhipa

Kiandra Ramadhipa

32

19

+0,673

1:29,150

11

06

Yaroslav Karpushin

Yaroslav Karpushin

17

19

+0,707

1:29,078

10

07

David Da Costa

David Da Costa

72

19

+0,922

1:28,748

9

08

Carlos Cano

Carlos Cano

71

19

+0,971

1:28,841

8

09

Fernando Bujosa

Fernando Bujosa

69

19

+2,112

1:29,181

7

10

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23

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+2,187

1:29,014

6

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