Red Bull Rookies: Showdown in Spielberg – knappes Finale

Vor allem zwischen den ersten drei Plätzen in der Gesamtwertung ist das Rennen um den Titel noch völlig offen. Cool, gelassen und berechnend zu bleiben, kam Benat Fernandez in der ersten Saisonhälfte sehr zugute. Der 18-jährige Spanier gewann das erste Rennen des Jahres in Jerez und behielt mit einem dritten Platz im zweiten Rennen die Führung in der Gesamtwertung, die er auch vor den letzten beiden Rennen am Red Bull Ring noch innehat.

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Weitere Siege sind nötig

Mit drei Rennsiegen und weiteren drei Podiumsplätzen in den ersten acht Rennen sammelte er 148 Punkte. Doch in den letzten vier Rennen konnte Fernandez nur noch sechs Punkte verbuchen. Sein Vorsprung beträgt bei noch zwei ausstehenden Rennen und 50 zu vergebenden Punkten lediglich acht Punkte. Ryota Ogiwara ist sein engster Verfolger, doch auch der 18-jährige Japaner ist in seinem Kampf um den Titel ins Straucheln geraten.

Ogiwaras brillanter Sieg in Rennen 1 am Sachsenring verringerte den Punkteabstand zu Fernandez erheblich. Dann stürzten beide in Rennen 2. In Misano blieb Fernandez weit hinter den Erwartungen zurück und belegte die Plätze 12 und 14, doch Ogiwara schnitt mit den Plätzen 10 und 7 nur geringfügig besser ab. Keine Katastrophe für Ogiwara, aber weit entfernt von seinem meisterhaften Doppelsieg in Mugello.

Der Deutsche Kratochwil mit Chancen

Es ist Ogiwaras erste Cup-Saison, und alle Rennstrecken sind neu für ihn, während Fernandez bereits in seiner zweiten Saison fährt. Auch Fernando Bujosa ist ein Rookie im ersten Jahr, doch der 17-jährige Spanier hat sich davon nicht einschüchtern lassen, und sein Sieg in Rennen 1 in Misano zeigte, wie entschlossen er ist. Mit dem vierten Platz in Rennen 2 baute er seinen Punktestand weiter aus, sodass er nun nur noch 19 Punkte hinter Fernandez liegt.

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Der Sieger von Rennen 2 in Misano, Carlos Cano, liegt 41 Punkte hinter Fernandez, sodass die Chance des 16-jährigen Spaniers auf den Cup-Sieg wahrscheinlich nur noch rein rechnerischer Natur ist – eine Situation, in der sich auch Kristian Daniel Jr., Fynn Kratochwil und Kiandra Ramadhipa befinden.

Auf der Jagd nach Grand-Prix-Erfolgen

Natürlich peilt jeder den Sieg an, und ein Platz unter den Top 3 im Rookies Cup ermöglicht es zudem, bereits mit 17 statt mit 18 in der Moto3-Weltmeisterschaft anzutreten. Dank dieser Ausnahmeregelung konnte Maximo Quiles in der Weltmeisterschaft 2025 an den Start gehen und drei GP-Siege einfahren, was ihm den dritten Platz in der Gesamtwertung einbrachte – obwohl er die ersten beiden Rennen verpasste, während er auf seinen 17. Geburtstag wartete. Der ehemalige Rookie führt nun nach seinem elften GP-Sieg am Sonntag in Misano die Weltmeisterschaft 2026 mit 107 Punkten Vorsprung an.

Sein ehemaliger Rookie-Kollege Manuel Gonzalez baute mit seinem zehnten Grand-Prix-Sieg in Italien seinen Vorsprung in der Moto2-Weltmeisterschaft aus, und Jorge Martín teilt sich die Spitze der Punktetabelle in der MotoGP.