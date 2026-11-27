2023 wurde am Albispass im Kanton Zürich «versuchsweise ein Tempolimit von 60 km/h» eingeführt. Wer sich mit Verkehrspolitik befasst, den war klar: Selbstverständlich wären die Resultate dieses Versuchs «positiv» und das Tempolimit würde dauerhaft eingeführt. So geschehen ein Jahr später. Es war auch klar, dass es nicht beim Albispass bleiben würde. Jüngstes Beispiel: Der Gurnigel.

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Der Gurnigel ist eine bei Motorradfahrern beliebte Strecke im Kanton Bern. Auf Druck von Anwohnern, die sich über Lärmbelästigung und Unfälle beklagen, haben nun vier Gemeinden beim kantonalen Tiefbauamt beantragt, auf einer Strecke von 22 km das Tempolimit auf 60 km/h zu reduzieren. Derzeit gilt ausserorts das in der Schweiz übliche Tempolimit von 80 km/h.

Die geplante Temporeduktion verursachte eine Flut von Einsprachen. Auch Swiss Moto, der Schweizer Motorrad-Landesverband, reichte eine Einsprache ein. Unter den Einsprechern sind neben Swiss Moto und der Berner Sektion des Automobilclubs der Schweiz auch zahlreiche Anwohner, die keine Interesse an einer künstlichen Verlängerung ihrer Fahrten haben, etwa des täglichen Arbeitsweges.

Die Verkehrsdirektion des Kantons Bern entscheidet voraussichtlich noch im Dezember dieses Jahres. Unabhängig von diesem Entscheid befürchtet Swiss Moto-Präsident Walter Wobmann eine Kettenreaktion: «Wir haben nichts gegen punktuelle Tempobeschränkungen an Gefahrenstellen, aber 60 km/h über eine Strecke von 22 km, das ist unverhältnismässig. Zuerst wurde ja der Eindruck erweckt, dass die gesamte Bevölkerung entlang des Gurnigels für Tempo 60 sei, aber dem ist nicht so. Viele Anwohner sind sich klar geworden, dass auch sie massiv eingeschränkt würden, und haben Einsprachen eingereicht.».

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Swiss Moto-Präsident Walter Wobmann befürchtet eine Kettenreaktion Foto: Archiv Lüthi Swiss Moto-Präsident Walter Wobmann befürchtet eine Kettenreaktion © Archiv Lüthi

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen

Sollte wirklich die gesamte Gurnigel-Passstrasse auf 60 km/h beschränkt werden, dürften Motorradfahrer auf andere Strecken ausweichen. Ebenso dürfte dieses Beispiel dann Anwohner weiterer Passstrassen ermutigen, bei den zuständigen kantonalen Behörden gleiche Einschränkungen zu verlangen.

Die Kontroverse ist ein schöner Anlass, mal ein paar Zahlen zusammenzutragen. Der Ausbau des Schweizer Alpenstrassennetzes war mit der Eröffnung des Nufenenpasses 1969 abgeschlossen, seither kamen vielleicht noch ein paar Nebenstrecken und der Gotthard-Strassentunnel dazu, der in diesem Zusammenhang keine Rolle spielt. 1969 lebten in der Schweiz 6,2 Mio. Menschen, die zusammen 1,3 Mio. Autos und 145.000 Motorräder besassen.

Heute leben in der Schweiz 9,1 Mio. Menschen, die zusammen 4,8 Mio. Autos und 821.000 Motorräder besitzen. Auf dem gleichen Alpenstrassennetz von 1969 vergnügen sich heute fast vier Mal so viele Autos und fünf Mal so viele Motorräder (ausländische Auto- und Motorrad-Touristen nicht mitgezählt), während gleichzeitig die Besiedelungsdichte von 150 auf 220 Personen pro Quadratkilometer genommen hat.

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