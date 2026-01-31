Rimac Nevera R Founder's Edition bei The I.C.E in St. Moritz ausgeliefert

Rimac hat in dieser Woche den ersten Nevera R Founder's Edition an seinen Besitzer bei The I.C.E in St. Moritz übergeben. Damit präsentierte sich die streng limitierte Sonderserie, von der es lediglich zehn Exemplare gibt, erstmals vor einem öffentlichen Publikum bei einem der wichtigsten Automobiltreffen im Winter.

Vor der spektakulären Kulisse des zugefrorenen St. Moritzersees, 1800 Meter über dem Meeresspiegel, präsentiert sich der Hypersportwagen in einer exklusiven Zweifarblackierung: Die obere Karosseriepartie erstrahlt in glänzendem Côte-d’Azur-Blau, die untere in glänzendem Titansilber. Dieser markante Farbunterschied unterstreicht die dynamische Präsenz des Nevera R. Der hauchdünne mittige Zierstreifen – an seiner schmalsten Stelle nur zwei Millimeter breit – verläuft über das Dach und greift das charakteristische Krawattenmotiv von Rimac sowie dezente Platinen-Grafiken auf.

Es ist der erste öffentliche Auftritt der Nevera R Founder’s Edition, die statisch neben Mate Rimacs persönlichem Nevera ausgestellt sein wird. Mit diesem Fahrzeug fuhr der CEO von Bugatti Rimac am Freitag, den 30. Januar, auf dem zugefrorenen See. Die exklusive Founder’s Edition repräsentiert den Höhepunkt der individuellen Personalisierungsmöglichkeiten von Rimac. Die Übergabe des Sondermodells erfolgte nach den ersten Auslieferungen des Nevera R, die bereits Ende 2025 stattfanden.

«The I.C.E. St. Moritz verkörpert alles, was wir an der Automobilkultur lieben: Wir möchten die Besitzer der weltweit seltensten und bedeutendsten Fahrzeuge dazu anregen, ihre Autos nicht nur zu genießen, sondern sie auch mit der Welt zu teilen», sagt Mate Rimac, CEO Bugatti Rimac. «Es fühlt sich richtig an, die erste Nevera R Founder’s Edition hier auszuliefern, denn diese Sonderserie bietet unseren Kunden einen noch nie dagewesenen Zugang zu unserer Welt.»

Die Nevera R Founder’s Edition bietet ein Erlebnis, das weit über das Fahrzeug selbst hinausgeht. Weltweit auf nur zehn Exemplare limitiert – alle innerhalb einer Woche nach ihrer exklusiven Ankündigung vergeben – eröffnet jede Founder’s Edition einen beispiellosen Zugang in das Universum von Rimac. Die Besitzer beginnen ihre Reise mit der persönlichen Konfiguration des Fahrzeugs auf dem Rimac Campus in Zagreb, wo sie gemeinsam mit Mate Rimac, Design Director Frank Heyl und dem Designteam mithilfe der hochentwickelten Visualisierungssoftware V-RED ihre Founder’s Edition entwerfen.

Die zehn Besitzer der Founder's Edition erhalten vorrangige Einladungen zu Produktvorstellungen, direkten Zugang zum Hauptsitz von Bugatti Rimac, Einladungen zu Leistungsvorführungen und Rekordfahrten sowie die Teilnahme an Strategiediskussionen mit dem Führungsteam. Darüber hinaus haben siedie Möglichkeit, sich in die Forschung und Entwicklung einzubringen, um wegweisende Autos der Zukunft mitzugestalten.

Die Ausstattung dieses ersten Fahrzeugs verdeutlicht die umfangreichen Individualisierungsmöglichkeiten der Founder’s Edition. Der Innenraum besticht durch ein Armaturenbrett aus Vollleder in Indigoblau mit exklusiven Ziernähten, Sitze mit indigoblauer Polsterung, einen Fahrersitz mit silberner Polsterung und Details in Heißprägung. Die Ziernähte des zentralen Streifens am Dachhimmel sind in Silber und Dunkelblau gehalten, während die Mittelkonsole mattschwarzes Carbon bietet. Die Schalter sind in einem dunkelgrauen Satin-Finish eloxiert.

Zu den weiteren individuellen Details gehören die Unterschrift von Mate Rimac und anderen beteiligten Teammitgliedern. Die Signaturen wurden mit einem silbernen Stift dauerhaft auf dem Türschweller platziert.

Der Nevera R, eine Weiterentwicklung des bahnbrechenden Nevera, wurde entwickelt, um das Auto von einem Hyper-GT in einen Hypersportwagen zu verwandeln. Das kürzlich mit dem Red Dot Award für Produktdesign ausgezeichnete Fahrzeug leistet 2107 PS mittels vier einzelner Motoren, die vom fortschrittlichen Allrad-Torque-Vectoring-System (R-AWTV) von Rimac gesteuert werden. Er beschleunigt in der Rekordzeit von 1,72 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 431,45 km/h. Allein im Jahr 2025 stellte der Nevera R 24 verifizierte Leistungsweltrekorde auf.

Die optimierte Aerodynamik steigert den Abtrieb um 15,0 Prozent im Vergleich mit dem Standard-Nevera. Gleichzeitig reduzieren die neuen Michelin Pilot Sport Cup 2-Reifen das Untersteuern um 10,0 Prozent und verbessern die Seitenführung um 5,0 Prozent. Das Ergebnis: Eine 3,8 Sekunden schnellere Rundenzeit auf dem Nardo-Handlingkurs. Der Nevera R nutzt die innovative Rimac-Batterie mit einer Kapazität von 108 kWh und erreicht 300 km/h in nur 8,66 Sekunden. Zudem bietet er den von einem Rimac-Hypercar gewohnten Komfort und die Alltagstauglichkeit.

Nach der Auslieferung bei The I.C.E. erhält jeder Besitzer einer Founder’s Edition ein spezielles Fahrertraining vom professionellen Rimac-Testteam, das Zehntausende von Kilometern bei der Entwicklung des Nevera und Nevera R zurückgelegt hat. Mate Rimac überwacht persönlich die Auslieferung aller zehn Fahrzeuge und stellt so sicher, dass jeder Besitzer in den Genuss das vollständigen Founder’s Edition-Erlebnis kommt.

Das Event The I.C.E. St. Moritz, das am 30. und 31. Januar 2026 stattfindet, hat sich als eines der renommiertesten Automobiltreffen in Europa etabliert. Dort treffen historische Rennsportlegenden und moderne Hypercars auf dem zugefrorenen See aufeinander. Die einzigartige Kulisse bietet den perfekten Rahmen für die öffentliche Premiere der exklusivsten Kreation von Rimac.

