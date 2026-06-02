34. TT-Sieg für Michael Dunlop, Dean Harrison und Peter Hickman dahinter

Nach einigem nervenaufreibenden Hin und Her durften 56 Supersport-Fahrer am Dienstagnachmittag mit ihren Motorrädern doch noch zum ersten Rennen antreten. Michael Dunlop, der seit 2022 in dieser Klasse kein Rennen verloren hat, hatte im Training auch die Bestzeit markiert und seine Gegner zu Statisten degradiert, denn Peter Hickman lag als Zweiter über 18,5 Sekunden zurück. Dean Harrison, der am Sonntag das Superbike-Rennen dominiert hatte, erzielte die drittschnellste Zeit vor Josh Brookes, Paul Jordan und Dominic Herbertson.

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Mit dem Österreicher Julian Trummer und dem Deutschen David Datzer befinden sich auch zwei deutschsprachige Piloten im Teilnehmerfeld. Während Trummer sich mit seiner Smith-Racing-Triumph im Qualifying gegenüber seiner Startnummer 32 verbessern konnte und nun als 23. ins Rennen geschickt wird, wurde Datzer (Roadhouse Macau by Snickers) von technischen Problemen mit seiner Triumph eingebremst. Statt als 27. wird er das Rennen als 46. aufnehmen.

Von der Startlinie bis zur ersten Zwischenzeit bei Glen Helen liegt Harrison etwas überraschend 1,599 Sekunden vor Dunlop, der allerdings von David Johnson aufgehalten wurde. Auch bei Ballaugh Bridge hat sich die Reihenfolge nicht verändert. Harrison führt vor Dunlop, Mike Browne, Paul Jordan und Peter Hickman. Trummer passiert die Messstelle an 25. Stelle, Datzer konnte bereits viele Fahrer überholen und ist 37.

Knapp vor dem Boxenstopp setzt sich Dunlop an die erste Stelle

Nach der ersten Runde, bei der die Fahrer zum Nachtanken an die Box kommen, hat sich Dunlop an die erste Stelle gesetzt, allerdings lediglich 0,127 Sekunden vor Harrison. Jordan, der Hickman sechs Sekunden hinter sich weiß, liegt als Dritter bereits über zwölf Sekunden zurück. Browne hat keine Chancen mehr auf eine Podiumsplatzierung, weil er eine 30-Sekunden-Zeitstrafe für Überschreitung der Überschreitung Höchstgeschwindigkeit in der Boxenstraße ausfasst.

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Auf der zweiten von drei Runden kann Dunlop, der beim Tanken um eineinhalb Sekunden schneller als Harrison abfertigt wird, seinen Vorsprung kontinuierlich ausbauen. Der Nordire riskiert alles, um seinen Gegner abzuschütteln. In der der Rechtskurve nach der langen Sulby-Geraden nützt er die Strecke bis zum letzten Zentimeter aus. Jenseits der weißen Begrenzungslinie wird der Staub von seiner Ducati V2 aufgewirbelt.

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Dunlop ist seit 2022 in der Supersport-Kategorie ungeschlagen

Als Dunlop auf seine letzte Runde geht, kann ihm seine Boxenmannschaft einen Zwölf-Sekunden-Vorsprung auf Harrison signalisieren. Hickman hat fünf Sekunden auf Jordan aufgeholt und liegt nur noch 1,8 Sekunden hinter dem letzten Platz auf dem Podium. Shaun Anderson, der früher bei KTM in Österreich gearbeitet hat, ist Neunter, Trummer liegt an der 23. Stelle und Datzer wird von der Zeitnahme bereits an der 32. Stelle geführt.

Auf den letzten 60,725 Kilometern lässt sich Dunlop seinen 34. TT-Sieg und seinen 16. (!) in dieser Klasse nicht mehr nehmen. Harrison muss sich einmal mehr mit dem zweiten Platz abfinden und Hickman hat mit Jordan doch noch die Positionen getauscht. Anderson darf sich als Achter über ein weiteres Top-10-Resultat freuen. Trummer schließt das Rennen auf Platz 21 ab und Datzer stößt auf Position 29 vor.

Supersport 1 Pos. Name Motorrad 1. Michael Dunlop (GB) Ducati 2. Dean Harrison (GB) Honda 3. Peter Hickman (GB) Yamaha 4. Paul Jordan (GB) Ducati 5. Josh Brookes (AUS) Suzuki 6. Dominic Herbertson (GB) Triumph 7. Jamie Coward (GB) Honda 8. Shaun Anderson (GB) Suzuki 9. Ian Hutchinson (GB) Ducati 10. Mike Browne (IRL) Yamaha 21. Julian Trummer (A) Triumph 29. David Datzer (D) Triumph

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