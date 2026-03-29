Bergrennen Landshaag: Schallmauer von 300 Nennungen durchbrochen

Das Bergrennen von Landshaag nach St. Martin im Mühlkreis hat längst Kultstatus erlangt, nicht nur unter den Motorsportfans, die Jahr für Jahr für eine unvergleichliche Kulisse sorgen, sondern auch unter den Zwei- und Dreiradpiloten, die auch lange Anreisen nicht scheuen, um am schnellsten Bergrennen Europas teilzunehmen. Nicht umsonst heißt der Startbereich Himmelreich!

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Heuer wurde der Veranstalter von den Aktiven geradezu überrannt. «300 (!!!) Anmeldungen haben uns erreicht und wir freuen uns schon auf alle Teilnehmer die in rund zwei Wochen in Landshaag am Start stehen werden», vermeldete der MSC Rottenegg.

Lange war unsicher, ob David Datzer auch dieses Mal in Landshaag an der Startlinie stehen wird. Sehr zur Freude aller Beteiligten findet sich der Name des 34-jährigen Familienvaters aus Niederbayern, der im Vorjahr mit 1:08,795 (Schnitt unfassbare 189,43 km/h) für einen Fabelrekord gesorgt hat, in den Klassen «Special Bikes» und «Naked Bikes» gleich zweimal in der Teilnehmerliste.

Die besten Chancen auf den Tagessieg werden neben Datzer den Lokalmatadoren Harald und Manuel Schleindlhuber, Markus Mitterbauer, Thomas Altenhuber sowie Thomas Altendorfer eingeräumt. Der Italiener Salvatore Sallustro könnte für eine Überraschung sorgen.

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Comeback nach 40-jähriger Rennpause

Manfred Binder tauscht Auslöser an der Kamera mit Gasgriff am Motorrad Foto: Helmut Ohner Manfred Binder tauscht Auslöser an der Kamera mit Gasgriff am Motorrad © Helmut Ohner

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

40 Jahre nach seinem letzten Antreten wird auch Manfred Binder das 3.620 lange Asphaltband unter die Räder nehmen. Bei den 250ern trifft der «rasende» Sportfotograf dabei auf die gesamte Berg-Elite dieser Klasse bestehend aus Guido Testoni, Rolf Haller oder Bernd Depierreux sowie dem früheren WM-Teilnehmer Urban Jussel oder dem Vertreter des Hauptsponsors Markus Kollenz.