Bergrennen Landshaag: Wiederholungstäter Thomas Altenhuber

Rappelvolle Parkplätze, dicht gedrängte Zuschauerbereiche – man spricht inoffiziell von einem möglichen neuen Rekord –, spannende Kämpfe um Tagessieg und Klassensiege, das Fuchs Silkolene Bergrennen von Landshaag nach St. Martin im Mühlkreis hat sich wieder einmal von der besten Seite gezeigt. Sogar der Wettergott, der es am Morgen noch regnen ließ, zeigte sich von seiner gnädigen Seite. Und wie sagte der Schweizer 250GP-Haudegen Rolf Haller: «Diese Veranstaltung ist das motorsportliche Highlight der Saison, schade dass es am Jahresbeginn stattfindet!»

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Schon im ersten Lauf entbrannte ein Zweikampf zwischen Thomas Altenhuber (BMW), der erstmals mit zwei Motorrädern anreiste, um seinen Konkurrenten nicht wie in den letzten Jahren den Vorteil des Doppelstarts zu überlassen, und Markus Mitterbauer auf einer geliehenen Yamaha. Nicht einmal 19 Hundertstelsekunden trennte die beiden nach den ersten 3.620 Metern. Auf Rang 3 fand sich der Isle of Man-erprobte Italiener Salvatore Sallustro (Yamaha), der die Brüder Manuel und Harald Schleindlhuber knapp hinter sich ließ.

Im zweiten Durchgang gelang Altenhuber mit 1:11,339 Minuten die Bestzeit, die ihm gleichzeitig den Tagessieg bescherte. Für den 33-jährigen Techniker aus dem salzburgischen Bischofshofen ist es nach 2024 der zweite Gesamtsieg in Landshaag. Mitterbauer, der sich als sein härtester Konkurrent zeigte, durfte sich über einen zweiten Platz freuen, der ihm zehn Tage vor seinem 40. Geburtstag einen silbernen Lorbeerkranz einbrachte. Einen nennt der Oberösterreicher – «Er ist die wichtigste Trophäe in meiner Karriere» – bereits sein Eigen.

Markus Mitterbauer knapp am Gesamtsieg vorbei Foto: Helmut Ohner Markus Mitterbauer knapp am Gesamtsieg vorbei © Helmut Ohner

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Das interne italienische Duell ging an den Drittplatzierten Sallustro, der seinen Landsmann Gabriele Peticca (Gesamtvierter auf Kawasaki) auf Distanz halten konnte. Die Plätze 5 bis 7 gingen an Manuel Schleindlhuber (BMW), Altenhuber (Suzuki) und Harald Schleindlhuber (BMW), der ihm zweiten Lauf an Boden einbüßte. Keine Rolle spielte dieses Mal der Vorjahressieger und Streckenrekordhalter David Datzer, der sich auf zwei unverkleideten Motorrädern aus dem Hause BMW wenigstens mit dem Sieg in der Klasse Naked Bikes schadlos hielt.

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Alexander Kastenhuber prescht mit seiner 600er in die Top-10 Foto: Helmut Ohner Alexander Kastenhuber prescht mit seiner 600er in die Top-10 © Helmut Ohner

Wie im Vorjahr erwies sich Alexander Kastenhuber als schnellster 600er-Pilot. Er schaffte es als Gesamtachter in die Phalanx der hubraumstärkeren Bikes einzudringen. Auf der ehemaligen Trainingsmaschine von Andreas Kofler gewann er die Klasse Supersport/Moto2 vor Emanuel Reisinger und Mario Gastinger. Reisinger, der es als Dritter im Training schaffte, die Superbike-Fahrer unter Druck zu setzen, holte sich den Sieg in der Kategorie Superstock 600. Mit Gastinger und Kastenhuber an seiner Seite sah das Siegerbild ähnlich aus, nur in vertauschten Rollen.

Sechs Ladies, so viele wie noch nie davor, hatten sich dieses Jahr in die Nennliste für die 45. Auflage des Bergklassikers eingetragen, die sich um den Pokal für die Schnellste unter ihnen duellierten. Die ansehnliche Trophäe ging an die Tschechin Kristyna Jakesch (auf dem Foto Zweite von rechts), die seit dem letzten Jahr mit David Datzer einen prominenten Fahrer als «riding coach» an ihrer Seite hat.

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Geballte Frauen-Power bei Europas schnellstem Bergrennen Foto: Helmut Ohner Geballte Frauen-Power bei Europas schnellstem Bergrennen © Helmut Ohner