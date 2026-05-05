Comeback-Pläne beim NW200 geplatzt: Davey Todd für nicht fit erklärt

Mit acht Siegen in den letzten drei Jahren wäre Davey Todd auch dieses Jahr beim North West 200 einer der Favoriten gewesen, hätte er sich nicht vor zwei Monaten im Training in Daytona bei einem Sturz schwer verletzt. Obwohl seine Beinverletzungen noch nicht vollständig ausgeheilt sind, wollte er in Nordirland wieder rennmäßig ins Geschehen eingreifen.

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Erfolgreiche Testfahrten vergangener Woche auf der MotoGP-Strecke in Valencia nährten beim BMW-Piloten die Hoffnung, dass seine Fitness bereits einen Start beim NW200 zulässt. Gegenüber der BBC NI versicherte er, keine Dummheiten zu machen, weil er vor der Tourist Trophy Ende Monat keine weitere Verletzung riskieren wollte.

Am Tag vor der erste Trainingssitzung musste sich der 30-jährige Brite aus North Yorkshire einer eingehenden medizinischen Untersuchung stellen. Zur großen Enttäuschung zerstörte der Chefarzt seine Comeback-Pläne in dem er ihn für nicht rennfähig erklärte. Diese Entscheidung ist auch für die Veranstaltung ein schwerer Schlag.

«Wir sind sehr enttäuscht, dass Davey dieses Jahr nicht am Start sein wird. Er hat beim North West viele Erfolge gefeiert und eine riesige Fangemeinde, die ebenso enttäuscht sein wird», erklärt Veranstaltungsdirektor Mervyn White. «Wir alle hätten ihn gerne dort draußen fahren sehen, aber Sicherheit geht vor.»

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