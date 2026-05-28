Crowe-Unfall: Vater Nick Crowe lässt die Fans mit Update aufatmen

Ryan und Callum Crowe haben zweifelsohne viel Talent in die Wiege belegt bekommen. Schon ihr Vater war einer der erfolgreichsten Seitenwagen-Piloten bei der Tourist Trophy. Fünfmal durfte er mit Darren Hope bzw. Mark Cox nach den Rennen auf dem Siegerpodium den begeisterten Zuschauern die größte Trophäe präsentieren. 2009 endeten die Karrieren von Crowe/Cox, nachdem sie eine Kollision mit einem die Strecke überquerenden Hasen hatten.

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2019 traten die Crowe-Brüder bei der Tourist Trophy in die Fußstapfen ihres Vaters. Mit Platz 6 im ersten Rennen gelang ihnen ein viel beachteter Einstand. Nach der zweijährigen Pause wegen der Coronavirus-Pandemie lieferten sie sich mit den arrivierten Stars bereits tolle Kämpfe um den Sieg. Nach einem zweiten und zwei dritten Platz gelang ihnen 2024 mit ihrem ersten Doppelsieg, den sie im Vorjahr wiederholen konnten, der große Coup.

Auch dieses Jahr traten sie als Sieganwärter zum Training an. Diese Favoritenrolle untermauerten die Lokalmatadore mit den Bestzeiten im ersten und zweiten Training, wobei sie als einziges Team nur knapp über der 19-Minuten-Schallmauer blieben. Am Mittwochabend wurde das dritte Qualifying gestartet und Crowe/Crowe gingen mit ihrer LCR Honda motiviert als Erste auf den Snaefell Mountain Course. Bei Crosby wurde ihre Fahrt brutal gestoppt.

Beide waren bei Bewusstsein und ansprechbar und wurden schwer verletzt ins Noble`S Hospital gebracht. Am Donnerstagvormittag ließ ihr Vater die Fans mit einem Update aufatmen: «Callum wird heute an der Schulter operiert und es stehen weitere Untersuchungen an. Ryan hat sich das Handgelenk gebrochen und Verbrennungen am Rücken davongetragen, weil er kopfüber über den Asphalt gerutscht ist. Auch er wird weiteren Checks unterzogen.»

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«Ihr wisst jetzt genauso viel wie ich. Die Jungs haben mich ersucht, mich für eure Genesungswünsche und eure Unterstützung zu bedanken – sie sind, ehrlich gesagt, total überwältigt davon.»