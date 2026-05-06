Davey Todd verärgert: «Keine Gelegenheit, Fahrtauglichkeit zu beweisen»

Die Entscheidung, dass Davey Todd keine Starterlaubnis für das North West 200 bekommt, kam für ihn aus heiterem Himmel. Eigentlich wollte der 30-jährige Brite nach seiner schweren Verletzung, die er sich beim harten Einschlag in die Streckenbegrenzung im Training zum Daytona zugezogen hatte, wieder aktiv ins Renngeschehen eingreifen.

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Nach Testfahrten, die er in der vergangenen Woche in Valencia erfolgreich absolviert hatte, sah sich Todd in der Lage, Rennen zu fahren, auch wenn er einräumte, dass an Siege derzeit wohl nicht zu denken ist. Aber für ihn wäre es der ultimative Test gewesen, ob er am Ende des Monats auch für die Tourist Trophy einsatzfähig sein würde.

Im Gespräch mit BBC NI zeigte sich der neunfache NW200-Sieger verärgert: «Heute Morgen bin ich hier angekommen und mir wurde mitgeteilt, dass sie eigentlich gar keine ärztliche Untersuchung bei mir durchführen brauche. Es hieß einfach, dass ich nicht fahren darf. Ich verstehe im Moment nicht wirklich, worauf das basiert. Ich habe mit den Organisatoren gesprochen, sie können die Entscheidung des Chefarztes aber nicht außer Kraft setzen.»

Todd fühlt sich nicht fair behandelt, weil er keine Gelegenheit erhielt, seine Fahrtauglichkeit unter Beweis zu stellen, insbesondere da er am Donnerstag letzter Woche einen Testtag in Valencia ohne Probleme absolviert hatte. Nun bestehen sogar Zweifel an Todds Teilnahmeberechtigung für Tourist Trophy, die Ende des Monats mit dem Training beginnt.

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