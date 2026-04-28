David Datzer und Julian Trummer: Platzen ihre TT-Träume im letzten Moment?

Die Nachwirkungen von seinem schweren Sturz im vergangenen Jahr beim Straßenrennen in Stare Mesto sind noch deutlich zu spüren, deshalb war sich David Datzer nicht sicher, ob er die Strapazen und speziellen Anforderungen eines so fordernden Rennens wie der Tourist Trophy überhaupt bewältigen kann, doch ein kurzfristig eingeschobener Auftritt mit seiner Aprilia RS 660 beim Jarni Cena Brna zerstreute beim Bayern alle Zweifel.

Werbung

Werbung

Auch Julian Trummer sieht erfolgsversprechenden 14 Tagen auf der Isle of Man entgegen. Spätestens seit dem Cookstown 100 weiß der Österreicher, der seit 2023 der schnellste Festlandeuropäer auf dem Snaefell Mountain Course ist, dass ihm im Team von Smith Racing mit der BMW M1000RR und der Triumph 765 zwei Motorräder zur Verfügung stehen, mit denen er seinem großen Traum von Top-Platzierungen einen weiteren Schritt näher ist.

Die Road Racer verbindet nicht nur eine Freundschaft, sondern dieses Jahr auch Sorgen, denn bei beiden gab es vor der für Straßenrennfahrer wichtigsten Veranstaltung der gesamten Rennsaison unerfreuliche Nachrichten. Weil einige Sponsoren ihre Zusagen nicht eingehalten haben, droht ihnen, dass ihre TT-Pläne im letzten Moment doch noch platzen könnten. Deshalb wenden sie sich mit einem hilfesuchenden Aufruf an ihre große Fangemeinde:

Wir beide – David und ich (Julian) – haben unser ganzes Leben lang einen klaren Grundsatz verfolgt: Um Geld zu bitten kommt für uns nicht in Frage. Wir wollten immer unseren eigenen Weg gehen. Mit harter Arbeit, mit unzähligen Stunden auf und neben der Strecke, mit Rückschlägen, die uns stärker gemacht haben – und mit einer Leidenschaft, die man nicht kaufen kann.

Werbung

Werbung

Doch dieses Mal stehen wir an einem Punkt, an dem selbst das nicht mehr ausreicht

In einem ehrlichen Telefongespräch wurde uns bewusst, dass unser gemeinsamer Traum – die Teilnahme an der legendären Isle of Man TT 2026 – aktuell für uns beide auf der Kippe steht. Und das, obwohl wir bereits alles gegeben haben. Alles investiert haben. Nicht nur Zeit, Energie und Herzblut – sondern auch all unsere privaten finanziellen Mittel. Leider gab es auf beiden Seiten Sponsorendeals die nicht zu Stande kamen!

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

An dieser Stelle möchten wir auch klar sagen: Wir sind unseren derzeitigen Sponsoren unglaublich dankbar. Ohne ihre Unterstützung wären wir niemals an diesem Punkt angekommen. Umso mehr schätzen wir jeden, der uns auf unserem Weg begleitet hat und weiterhin begleitet.

David ist der schnellste deutsche TT-Fahrer und einer der erfolgreichsten Road Racer Europas. Ich bin aktuell der schnellste Festlandeuropäer bei der TT. Zusammen sind wir zwei der schnellsten Road Racer Europas – und wir wissen, dass wir dorthin gehören. Wir wissen, dass wir das Zeug dazu haben, ganz vorne mitzufahren.

Aber Talent alleine reicht leider nicht

Der Motorsport – und ganz besonders die TT – verlangt alles. Und noch mehr.

Werbung

Werbung

Bei mir fehlen aktuell noch entscheidende Bausteine: ein Ersatzmotor für die BMW, mehrere Felgensätze und eine Rennverkleidung. Und für uns beide sind allein die Reifen ein gewaltiger Kostenpunkt – rund 5.000 € pro Fahrer.

Versicherungen, Flüge, Unterkünfte belaufen sich auf fast € 3.000 pro Kopf.

Es ist schwer, das hier zu schreiben. Wirklich schwer

Aber noch schwerer wäre es, diesen Traum einfach loszulassen, obwohl wir wissen, wie nah wir dran sind.

Deshalb wagen wir diesen Schritt.

Werbung

Werbung

Egal wie klein oder groß – jeder Betrag hilft uns weiter. Alles, was gesammelt wird, wird zu 50:50 zwischen David und mir aufgeteilt, damit wir beide die gleiche Chance haben, an der Startlinie zu stehen und unser Maximum zu geben.

Wenn ihr uns unterstützt, dann unterstützt ihr nicht einfach nur zwei Fahrer. Ihr unterstützt einen Traum, der mit jeder Faser gelebt wird. Ihr helft uns, an die Startlinie zu kommen – und dort alles zu geben, was wir haben.

Von Herzen: Danke. Julian & David

Als Zielbetrag, der brüderlich geteilt wird, erhoffen sich die Road Racer 15.000 Euro. Wer also Datzer und Trummer finanziell unter die Arme greifen will, damit sie bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man die schwarz-rot-goldene bzw. rot-weiß-rote Fahne hochhalten können, hat auf der Sport-Crowdfunding-Plattform sponsor.me noch 23 Tage die Möglichkeit dazu.

Werbung