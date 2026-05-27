TT 2026: Dean Harrison dominiert erstes Training, Julian Trummer auf Rang 9

Seine Absicht im ersten Zeittraining für die diesjährige Tourist Trophy war klar erkennbar, Dean Harrison wollte ein Zeichen setzen und das gelang dem Honda-Werkspiloten in eindringlicher Manier. Bei besten äußeren Bedingungen markierte der Brite, der seit etwas mehr als einem Jahr seinen Wohnsitz auf die Isle of Man verlegt hat, mit 16:54,206 Minuten eine deutliche Bestzeit.

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Ihm am nächsten kam der Nordire Michael Dunlop, allerdings war der Honda-Fahrer mit dem Fahrverhalten seiner Maschine immer noch nicht restlos zufrieden. Kein Wunder, war der doch um beinahe eine halbe Minute langsamer als sein Markenkollegen. Hinter Nathan Harrison und John McGuinness kam mit Ian Hutchinson (BMW) der erste Fahrer, der nicht auf einer Honda saß.

Auch in der Klasse Superstock durfte sich ein Honda-Pilot über die schnellste Runde freuen. Der Australier Josh Brookes ließ dabei etwas überraschend den britischen Rundenrekordhalter Peter Hickman hinter sich. Auf den Plätzen landeten Jamie Coward (Honda), Dominic Herbertson (BMW), Dean Harrison (Honda) und Mike Browne (Honda).

Julian Trummer überzeugte mit neuntschnellster Rundenzeit

Ein starkes Zeichen setzte Julian Trummer. Der Österreicher, der im letzten Jahr nach dem Training auf einen Einsatz verzichtete, weil sein damaliges Team das Material nicht nach seinen Vorstellungen vorbereitet hatte, fand sich auf der BMW von Smith Racing ausgezeichnet zurecht. Obwohl am Fahrwerk noch einiges verbessert werden muss, drehte er die neuntschnellste Runde.

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In der Supersport-Kategorie hielt sich Dunlop schadlos. Sein Vorsprung auf Brookes fiel mit 26 Sekunden deutlich aus. Hickman und Hutchinson lagen weitere sechs Sekunden auf den Rängen 3 und 4. Bei den Sportbikes sorgte Paul Jordan vor Coward und Browne in Abwesenheit von Dunlop, der die letzten vier Rennen dieser Klasse gewonnen hat, für die erste Bestzeit.

Schwerer Unfall beendete Seitenwagen-Training vorzeitig

Mit Ryan und Callum Crowe auf Platz 1 gab es bei den Sidecars zwar keine Überraschung, was ihren Vorsprung betrifft jedoch schon. Die Lokalmatadore ließen ihren ersten Verfolger, Pete Founds/Jevan Walmsley, um beinahe 50 Sekunden hinter sich. Ben Birchall/Mark Wilkes benötigten als Dritte nochmals sechs Sekunden länger für die Runde auf dem Snaefell Mountain Course.

Neun Minuten vor dem Ende der Session musste das Seitenwagen-Training wegen eines schweren Unfalls von Maria Costello/Shaun Parker im Bereich Brandish Corner gestoppt werden. Die Fahrerin wurde mit Verdacht auf Kopfverletzungen, der Beifahrer mit Verletzungen an Armen und Beinen zur weiteren Behandlung ins Noble`s Hospital eingeliefert.