Die Siegesserie der Dunlop-Familie geht dank Michael unvermittelt weiter

Die Tourist Trophy ist untrennbar mit dem Namen Dunlop verbunden. Dabei handelt es sich aber nicht um den Tierarzt Dr. John Boyd Dunlop, dem fälschlicherweise zugeschrieben wird, 1887 den ersten mit Luft gefüllten Reifen erfunden zu haben, obwohl bereits 40 Jahre vor ihm sein schottischer Landsmann Robert William Thomson diese bahnbrechende Idee hatte.

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Hier ist die Rede von der aus dem nordirischen Ballymoney stammenden Rennfahrer-Dynastie, die von den zweiradverrückten Joe und Jim Dunlop gegründet wurde. Während Joe für die Fans zu Joey und zum «King of the Mountain» wurde, beendete Jim nach einem verhängnisvollen Sturz seine Karriere frühzeitig. An seine Stelle trat etwas später Robert, der jüngste der rennfahrenden Brüder.

Bis zu seinem tödlichen Unfall im Jahr 2000 fuhr Joey bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man von Erfolg zu Erfolg. 26. Mal ging er als strahlender Sieger hervor, eine Marke, die über 20 Jahre Bestand haben sollte. Auch Robert - er verlor 2008 ebenfalls bei einem Rennunfall sein Leben - vermochte mit fünf ersten Plätzen auf dem berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course zu glänzen.

William und Michael Dunlop steigen in die Fußstapfen ihres Vaters und Onkels

Weil der Apfel bekanntlich nicht weit vom Stamm fällt, starteten auch zwei von drei Söhnen von Robert eine erfolgreiche Rennfahrerkarriere. William, der um fast vier Jahre ältere der beiden, stand bei der TT zwar fünf Mal auf dem Podium, ein Sieg blieb ihm allerdings verwehrt. Zehn Jahre nach seinem Vater ereilte auch ihn das Schicksal vieler Straßenrennfahrer.

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Michael stellte dagegen alles Bisherige in den Schatten. 2009 triumphierte er erstmals bei der TT. Es war der Startschuss zu einer Serie, die bis heute noch nicht zu Ende ist. 2024 stellte er nicht nur den Rekord seines Onkels ein, er überbot ihn im selben Jahr mit sogar drei weiteren Siegen. Heuer stockte der von seinen Fans «Raging Bull» oder «Mickey D» getaufte Nordire sein Konto auf 36 TT-Siege auf.

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Mit 67 ersten Plätzen bei der Isle of Man TT haben Michael, Joey und Robert Dunlop mehr Rennen gewonnen als die in der ewigen Bestenliste auf den Rängen 3 bis 5 liegenden John McGuinness (23), Dave Molyneux (17) und Ian Hutchinson (16) zusammen. Bleibt es bei der Dominanz von MD in den Klassen Supersport und Sportbike, dann wird sich an diesem Stand noch einiges ändern.