Dopingvorwurf: War es in Hengelo der letzte Auftritt von Lukas Maurer?

Eigentlich hatte Lukas Maurer die Nennung für die gesamte Saison der European Series Road Racing (ESR) abgegeben, doch für den Auftakt in Hengelo wurde er plötzlich nur noch als Gastfahrer geführt. Über den Sinneswandel wollte der Schweizer vorerst keine näheren Auskünfte geben. Die Aufklärung erfolgt nach seinem glanzvollen Doppelsieg in den Niederlanden.

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«Einige haben sich vermutlich gefragt, weshalb es in dieser Saison keine Anfrage für den 100er-Klub gab», begann der IRRC Superbike-Gesamtsieger des Jahres 2023 sein Statement. «Der Grund ist, dass ich mich seit einiger Zeit mit einem Dopingfall konfrontiert sehe. Bei einer Kontrolle im September letzten Jahres wurde eine Substanz nachgewiesen, die normalerweise zur Behandlung von Muskelschwund bei Kleinkindern eingesetzt wird.»

Und weiter: «Diese Substanz fällt im Dopingreglement unter anabole Steroide, welche mit einer vierjährigen Sanktion belegt sind. Die nachgewiesene Menge war so gering, dass sie gemäß Dopingstelle keinen Einfluss auf meinen Körper haben kann. Dennoch wurde gegen mich eine vierjährige Sperre ausgesprochen, weil das Dopinggesetz keinen Toleranzbereich kennt.»

«Da ich juristisch gegen dieses Urteil vorgehe, ist die Sperre bis zu einem endgültigen Entscheid ausgesetzt. Trotzdem habe ich mich entschieden, vorerst keine Sponsoringbeiträge einzuziehen, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass ich für längere Zeit nicht mehr fahren darf.»

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