Doppelsieg für Cerveny, einmal Rang 3 für Johnson (Team Schleizer Dreieck)

Dass sein dritter Platz im zweiten Rennen beim Saisonauftakt der Supersport-Klasse der International Road Racing Championship (IRRC) in Hengelo nur ein einmaliger Ausrutscher war, zeigte Marek Cerveny auf dem Circuit de Chimay. Bereits im Training ließ der Triumph-Pilot Gary Johnson (Suzuki) um mehr als eine Sekunde hinter sich. Mauro Poncini stellte seine Yamaha auf Startplatz 3. Die zweite Startreihe bildeten Petr Najman (Triumph), Ilja Caljouw (Yamaha) und Matej Vit (Triumph).

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Cerveny schüttelte seine Gegner bereits in der Runde aus seinem Windschatten. Während er seinen Vorsprung kontinuierlich auf über vier Sekunden vergrößerte, waren Johnson, der von Umlauf 3 bis 6 den zweiten Rang hielt, und Najman so sehr in einen Zweikampf verstrickt, dass sie in der Endpahse noch von Caljouw und Poncini eingeholt wurden. Najman konnte seine zweite Position verteidigen, Johnson dagegen wurde im der letzten Runden noch von Caljouw vom Podest gestoßen.

Weniger gut lief das Rennen für die deutschsprachigen Piloten. Rico Vetter (Kawasaki), der die erste Runde nur an der 14. Stelle beendete, konnte sich wenigstens noch auf Rang 10 verbessern. Moritz Klaus preschte auf seiner Honda als Elfter über die Ziellinie. Sebastian Frotzscher (Yamaha) musste sich hinter Jonas Stracke (Yamaha) und Robert Rohde (Honda) mit dem 17. Platz abfinden, nachdem er in der Schikane zweimal in den Notausgang musste und dabei viel Zeit verlor.

Rico Vetter wird bei der IRRC Supersport in Chimay zweimal bester Deutscher Foto: Thomas Neidhardt Rico Vetter wird bei der IRRC Supersport in Chimay zweimal bester Deutscher © Thomas Neidhardt

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Gary Johnson schenkt Team Schleizer Dreieck erstes Podium 2026

Auch im zweiten Lauf zeigte Cerveny vom Team WRP Wepol Racing, wer der Herr im Haus ist. Wieder stürmte er vom Start seinen Gegnern davon. Erst nach sechs von neun Runden gab er sich mit seinem Vorsprung zufrieden und beschränkte sich auf dessen Verwaltung. Im Ziel hatte der sechsfache IRRC-Supersport-Gesamtsieger beinahe drei Sekunden Vorsprung auf den Zweiten. Mit dem dritten Sieg im vierten Rennen liegt er in der Zwischenwertung bereits 16 Zähler vor seinem ersten Verfolger.

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Im Kampf um Platz 2 wurde den Zuschauern einiges geboten. Gleich fünf Fahrer waren sich nicht einig, wer von ihnen neben Cerveny aufs Podium darf. Lange hielt Johnson (Team Schleizer Dreieck) die zweite Position, am Ende musste er sich Caljouw (Performance Racing Achterhoek) knapp geschlagen geben. Knapp dahinter überquerten Vit (TME Racing), Poncini (Performance Racing Achterhoek) und Najman (Festa tools by Najmanmotorsport) den Zielstrich.

Mit Rang 9 schaffte es Kawasaki-Pilot Vetter (Vetter Racing Performance by SIEVI) seinen achten Platz in der Meisterschaft erfolgreich zu verteidigen. Sein deutscher Landsmann Frotscher vom Team Schleizer Dreieck sah an der 13. Stelle die Zielflagge. Während Klaus (MK Racing) nicht zum zweiten Rennen antrat, beendete Jonas Stracke (Hepelmann Motorsport) den zweiten Lauf vor Gastfahrer Rohde vom Rossdörfer Racing Team an der 15. Stelle.

Ergebnis, IRRC Sportsport, Rennen 1, Chimay, 14.06.2026

Pos. Name Motorrad 1. Marek Cerveny (CZ) Triumph 2. Petr Najman (CZ) Triumph 3. Ilja Caljouw (NL) Yamaha 4. Gary Johnson (GB) Suzuki 5. Mauro Poncini (CH) Yamaha 6. Kevin de Haan (NL)* Yamaha 7. Matej Vit (CZ) Triumph 8. Wesley Ankersmid (NL) Yamaha 9. Jamie Williams (GB) Suzuki 10. Rico Vetter (D) Kawasaki 11. Moritz Klaus (D) Honda 15. Jonas Stracke (D) Yamaha 16. Robert Rohde (D) Honda 17. Sebastian Frotscher (D) Yamaha *Gastfahrer

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Ergebnis, IRRC Sportsport, Rennen 2, Chimay, 14.06.2026