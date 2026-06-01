Drei Rennen an einem Tag, Superstock-Lauf wird am Dienstagabend nachgeholt

Mit niedrigen Wolken an der höchsten Stelle der Rennstrecke, dichtem Nebel, Regenschauer und der Prognose, dass sich die Wettersituation auch in den nächsten Stunden nicht bessern würde, hatten am Samstag die Veranstalter der Tourist Trophy auf der Insel Man keine Chance, die Piloten zum ersten Superstock-Rennen wie geplant antreten zu lassen.

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Am Ruhetag wurden die Teams und Fans von der Organisation in Kenntnis gesetzt, dass das Rennen am Dienstagabend über die volle Renndistanz von drei Runden nachgeholt wird.

Für die Fahrer wird Dienstag, der 2. Juni, ein langer Tag, denn für 12.00 Uhr MESZ ist das erste Supersport-Rennen über drei Runden auf dem über 60 Kilometer langen Snaefell Mountain Course angesetzt. Um 15.00 Uhr MESZ werden sich die Piloten der Sportbike-Klasse auf den Weg machen. Auch ihr Rennen geht über drei Runden.

Danach ist eine längere Pause vorgesehen, die die Piloten zum Ausruhen und Aufladen ihrer Batterien nutzen werden. Um 19:30 Uhr MESZ steht dann das verschobene Rennen auf dem Programm. Weil laut Reglement ein Fahrer an einem Tag aber nur neun Runden fahren darf, wurde die Renndistanz bei den Supersportlern von vier auf drei Runden verkürzt.

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