Dunlop, Harrison, Hickman, McGuinness, Trummer, alle kommen zur Classic TT
Das Teilnehmerfeld für die Classic TT 2026 kann sich sehen lassen. Michael Dunlop, Dean Harrison, Peter Hickman, John McGuinness oder Julian Trummer, haben ihre Nennung für die Rennen abgegeben.
Die heurige Classic TT wird erneut viele der weltbesten Straßenrennfahrer auf dem Snaefell Mountain Course versammeln. Der 36-fache Tourist-Trophy-Sieger Michael Dunlop oder der Streckenrekordhalter Peter Hickman lassen sich den Event ebenso wenig entgehen wie der diesjährige Senior-TT-Sieger Dean Harrison oder die TT-Legende John McGuinness. Auch der Österreicher Julian Trummer wird dieses Jahr wieder an den Start gehen.
Mit Spannung wird das Comeback von Davey Todd, der sich Anfang März bei einem Sturz im Training zum Daytona 200 schwere Verletzungen zugezogen hatte und für das North West 200 und die Tourist Trophy keine Startgenehmigung erhielt. Auch Michael Rutter und Derek McGee werden nach einer längeren Pause wieder auf die berühmt berüchtigte Strecke zurückkehren. Unter den Teilnehmern ist auch der 14-fache Sidecar-TT-Sieger Ben Birchall, der die 60,725 Kilometer zum ersten Mal auf zwei Rädern in Angriff nehmen wird.
Das zweiwöchige Rennfestival mit sechs Klassen auf dem Programm – Formula One, Historic Senior, Historic Junior, Lightweight sowie, neu für 2026, Ultra-Lightweight und Junior 600 – beginnt am Montag, dem 17. August, und Dienstag, dem 18. August, mit jeweils zwei Einführungsrunden, bevor am folgenden Tag das erste Qualifikationstraining stattfindet. Die Veranstaltung wird wie immer mit dem Hauptrennen, der Senior Classic TT, zu Ende gehen.
Programm Classic TT und Manx Grand Prix 2026
Datum
Uhrzeit (MESZ)
Klasse
16.08.
14:30
Newcomer
14:45
Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
15:30
Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
16:15
Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
17:05
Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
17.08.
19:30
Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
20:15
Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
20:50
Classic TT (1 Runde)
Qualifying
18.08.
19:30
Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
20:15
Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
20:50
Classic TT (1 Runde)
Qualifying
19.08.
19:30
Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
20:15
Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
20:50
Historic Senior/Historic Junior
Qualifying
20.08.
19:30
Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
20:15
Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
20:50
Historic Senior/Historic Junior
Qualifying
21.08.
11:15
Historic Senior/Historic Junior
Qualifying
12:45
Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
14:15
Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP
Qualifying
22.08.
11:15
Sportbike Manx GP - 3 Runden
Rennen
13:15
Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP
Qualifying
15:15
Supersport Manx GP - 4 Runden
Rennen
23.08.
Ruhetag
24.08.
11:15
Junior Manx GP - 3 Runden
Rennen
13:45
Senior Manx GP - 4 Runden
Rennen
16:00
Historic Junior Classic TT - 3 Runden
Rennen
25.08.
Ruhetag
26.08.
11:15
Formula One Classic TT - 3 Runden
Rennen
13:15
TT Rewind/Classic Sidecar - 1 Runde
Parade
14:15
Lightweight Claasic TT/ Ultra Lightweight - 3 Runden
Rennen
16:00
Junior 600 Classic TT - 3 Runden
Rennen
27.08.
Ruhetag
28.08.
11:15
Historic Senior Classic TT - 3 Runden
Rennen
14:00
Senior Classic TT - 4 Runden
Rennen
16:30
John McGuinness
Parade
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