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Dunlop, Harrison, Hickman, McGuinness, Trummer, alle kommen zur Classic TT

Das Teilnehmerfeld für die Classic TT 2026 kann sich sehen lassen. Michael Dunlop, Dean Harrison, Peter Hickman, John McGuinness oder Julian Trummer, haben ihre Nennung für die Rennen abgegeben.

Road-Racing

Classic TT 2026 mit McGuinness, Dunlop und Hickman (vlnr.)
Classic TT 2026 mit McGuinness, Dunlop und Hickman (vlnr.)
Foto: iomttraces.com
Classic TT 2026 mit McGuinness, Dunlop und Hickman (vlnr.)
© iomttraces.com

Im Artikel erwähnt

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Die heurige Classic TT wird erneut viele der weltbesten Straßenrennfahrer auf dem Snaefell Mountain Course versammeln. Der 36-fache Tourist-Trophy-Sieger Michael Dunlop oder der Streckenrekordhalter Peter Hickman lassen sich den Event ebenso wenig entgehen wie der diesjährige Senior-TT-Sieger Dean Harrison oder die TT-Legende John McGuinness. Auch der Österreicher Julian Trummer wird dieses Jahr wieder an den Start gehen.

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Mit Spannung wird das Comeback von Davey Todd, der sich Anfang März bei einem Sturz im Training zum Daytona 200 schwere Verletzungen zugezogen hatte und für das North West 200 und die Tourist Trophy keine Startgenehmigung erhielt. Auch Michael Rutter und Derek McGee werden nach einer längeren Pause wieder auf die berühmt berüchtigte Strecke zurückkehren. Unter den Teilnehmern ist auch der 14-fache Sidecar-TT-Sieger Ben Birchall, der die 60,725 Kilometer zum ersten Mal auf zwei Rädern in Angriff nehmen wird.

Das zweiwöchige Rennfestival mit sechs Klassen auf dem Programm – Formula One, Historic Senior, Historic Junior, Lightweight sowie, neu für 2026, Ultra-Lightweight und Junior 600 – beginnt am Montag, dem 17. August, und Dienstag, dem 18. August, mit jeweils zwei Einführungsrunden, bevor am folgenden Tag das erste Qualifikationstraining stattfindet. Die Veranstaltung wird wie immer mit dem Hauptrennen, der Senior Classic TT, zu Ende gehen.

Im Artikel erwähnt

Programm Classic TT und Manx Grand Prix 2026

Datum

Uhrzeit (MESZ)

Klasse

16.08.

14:30

Newcomer

14:45

Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

15:30

Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

16:15

Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

17:05

Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

17.08.

19:30

Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

20:15

Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

20:50

Classic TT (1 Runde)

Qualifying

18.08.

19:30

Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

20:15

Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

20:50

Classic TT (1 Runde)

Qualifying

19.08.

19:30

Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

20:15

Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

20:50

Historic Senior/Historic Junior

Qualifying

20.08.

19:30

Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

20:15

Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

20:50

Historic Senior/Historic Junior

Qualifying

21.08.

11:15

Historic Senior/Historic Junior

Qualifying

12:45

Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

14:15

Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

22.08.

11:15

Sportbike Manx GP - 3 Runden

Rennen

13:15

Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

15:15

Supersport Manx GP - 4 Runden

Rennen

23.08.

Ruhetag

24.08.

11:15

Junior Manx GP - 3 Runden

Rennen

13:45

Senior Manx GP - 4 Runden

Rennen

16:00

Historic Junior Classic TT - 3 Runden

Rennen

25.08.

Ruhetag

26.08.

11:15

Formula One Classic TT - 3 Runden

Rennen

13:15

TT Rewind/Classic Sidecar - 1 Runde

Parade

14:15

Lightweight Claasic TT/ Ultra Lightweight - 3 Runden

Rennen

16:00

Junior 600 Classic TT - 3 Runden

Rennen

27.08.

Ruhetag

28.08.

11:15

Historic Senior Classic TT - 3 Runden

Rennen

14:00

Senior Classic TT - 4 Runden

Rennen

16:30

John McGuinness

Parade

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