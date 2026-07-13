Dunlop, Harrison, Hickman, McGuinness, Trummer, alle kommen zur Classic TT

Die heurige Classic TT wird erneut viele der weltbesten Straßenrennfahrer auf dem Snaefell Mountain Course versammeln. Der 36-fache Tourist-Trophy-Sieger Michael Dunlop oder der Streckenrekordhalter Peter Hickman lassen sich den Event ebenso wenig entgehen wie der diesjährige Senior-TT-Sieger Dean Harrison oder die TT-Legende John McGuinness. Auch der Österreicher Julian Trummer wird dieses Jahr wieder an den Start gehen.

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Mit Spannung wird das Comeback von Davey Todd, der sich Anfang März bei einem Sturz im Training zum Daytona 200 schwere Verletzungen zugezogen hatte und für das North West 200 und die Tourist Trophy keine Startgenehmigung erhielt. Auch Michael Rutter und Derek McGee werden nach einer längeren Pause wieder auf die berühmt berüchtigte Strecke zurückkehren. Unter den Teilnehmern ist auch der 14-fache Sidecar-TT-Sieger Ben Birchall, der die 60,725 Kilometer zum ersten Mal auf zwei Rädern in Angriff nehmen wird.

Das zweiwöchige Rennfestival mit sechs Klassen auf dem Programm – Formula One, Historic Senior, Historic Junior, Lightweight sowie, neu für 2026, Ultra-Lightweight und Junior 600 – beginnt am Montag, dem 17. August, und Dienstag, dem 18. August, mit jeweils zwei Einführungsrunden, bevor am folgenden Tag das erste Qualifikationstraining stattfindet. Die Veranstaltung wird wie immer mit dem Hauptrennen, der Senior Classic TT, zu Ende gehen.

Programm Classic TT und Manx Grand Prix 2026

Datum Uhrzeit (MESZ) Klasse 16.08. 14:30 Newcomer 14:45 Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 15:30 Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 16:15 Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 17:05 Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 17.08. 19:30 Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 20:15 Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 20:50 Classic TT (1 Runde) Qualifying 18.08. 19:30 Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 20:15 Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 20:50 Classic TT (1 Runde) Qualifying 19.08. 19:30 Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 20:15 Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 20:50 Historic Senior/Historic Junior Qualifying 20.08. 19:30 Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 20:15 Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 20:50 Historic Senior/Historic Junior Qualifying 21.08. 11:15 Historic Senior/Historic Junior Qualifying 12:45 Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 14:15 Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 22.08. 11:15 Sportbike Manx GP - 3 Runden Rennen 13:15 Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 15:15 Supersport Manx GP - 4 Runden Rennen 23.08. Ruhetag 24.08. 11:15 Junior Manx GP - 3 Runden Rennen 13:45 Senior Manx GP - 4 Runden Rennen 16:00 Historic Junior Classic TT - 3 Runden Rennen 25.08. Ruhetag 26.08. 11:15 Formula One Classic TT - 3 Runden Rennen 13:15 TT Rewind/Classic Sidecar - 1 Runde Parade 14:15 Lightweight Claasic TT/ Ultra Lightweight - 3 Runden Rennen 16:00 Junior 600 Classic TT - 3 Runden Rennen 27.08. Ruhetag 28.08. 11:15 Historic Senior Classic TT - 3 Runden Rennen 14:00 Senior Classic TT - 4 Runden Rennen 16:30 John McGuinness Parade

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