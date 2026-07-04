ESR, Imatra: Gastfahrer dominieren, Matthys lässt Hoffmann hinter sich

Nach der ersten von zehn Runden kam bei Niko Lehtiranta die leise Hoffnung auf, dass er vielleicht doch seinem finnischen Landsmann und Polesetter Eemeli Lahti auf dem 4,95 Kilometer langen Jarno Saarinen Circuit in Imatra beim ersten Rennen der European Series Road Racing (ESR) das Leben schwer machen kann, doch ab Runde 2 übernahm der Favorit das Kommando.

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Mit einer schnellsten Runde nach der anderen konnte sich Lahti rasch von seinem Verfolger absetzen. Im siebenten Umlauf blieb er erstmals unter der 1:50-Minuten Marke und in der folgenden Runde markierte er mit 1:49,508 die bisher schnellste Runde des gesamten Wochenendes. Mit etwas mehr als zehn Sekunden Vorsprung holte sich der Aprilia-Pilot überlegen den Sieg.

Auch auf einer geborgten Maschine ist Lukas Maurer flott unterwegs Foto: Thomas Neidhardt Auch auf einer geborgten Maschine ist Lukas Maurer flott unterwegs © Thomas Neidhardt

Hinter den finnischen Lokalmatadoren Lahti und Lehtiranta gab es für den Schweizer Lukas Maurer auf einer geborgten Maschine, der seinerseits mit Kenny Koskinen und Ville Valtonen zwei weitere Finnen auf Distanz halten konnte, den dritten Platz.

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Lange sah es so aus, als ob sich Laurent Hoffmann nach Hengelo und Horice im Kampf um die Vorherrschaft in der internen ESR-Wertung - Gastfahrer sind nicht punkteberechtigt - ein weiteres Mal gegen Fedrik Matthys durchsetzen kann. Acht Runden lag er vor seinem belgischen Landsmann und Teamkollegen, im Ziel hatte allerdings Matthys knapp die Nase vorne.

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Weil Hoffmann beim zweiten Rennwochenende der ESR, dem North West 200, ohne Punkte blieb, geht Matthys mit einem beruhigenden Vorsprung von 27 Zählern in den morgigen zweiten Lauf auf finnischem Boden.

Ergebnis, ESR Superbike, Imatra, 1. Rennen: 1. Eemeli Lahti (FIN)*, Aprilia, 10 Runden in 18:31,237 min. 2. Niko Lehtiranta (FIN)*, BMW, +10,230 sec. 3. Lukas Maurer (CH)*, BMW, 19,246 sec zur. 4. Kenny Koskinen (FIN)*, Ducati. 5. Ville Valtonen (FIN)*, Ducati. 6. Fedrik Matthys (B), BMW. 7. Laurent Hoffmann (B), BMW. 8. Anssi Koski (FIN), Yamaha. Ferner: 15. Olivier Lupberger (CH), Yamaha. *Gastfahrer ohne Punkte.