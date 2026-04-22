Guy Martin: Geldstrafe und sechsmonatiger Führerscheinentzug

Mit 17 Podiumsplatzierungen bei den Rennen zur Tourist Trophy auf der Isle of Man war Guy Martin in seiner aktiven Zeit einer der erfolgreichsten Fahrer. Nur ein Sieg beim spektakulärsten Straßenrennen blieb dem Liebling des Publikums, der 2010 nur mit viel Glück einen Highspeed-Sturz bei der TT überlebte, verwehrt.

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Bekannt wurde der exzentrische LKW-Mechaniker aber auch durch seine Aktivitäten außerhalb des Motorradrennsports. So betätigte er sich unter anderem als Fernsehmoderator und Buchautor. Dazu unternahm er auch einige Versuche, den Geschwindigkeitsweltrekord für Motorräder zu brechen.

Jetzt tappte der charismatische Brite gleich zweimal in eine Geschwindigkeitskontrolle. Beim ersten Mal war er statt mit 64 km/h mit 74 km/h unterwegs. Die zweite Übertretung war schon etwas schwerwiegender. In einer Baustelle wurde er mit seinem Motorrad mit 125 km/h geblitzt, erlaubt waren lediglich 80 km/h.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde der 44-Jährige, der eine stattliche Anzahl Strafpunkte angesammelt hat, in einer Gerichtsverhandlung vom Richter nicht nur zu einer empfindlichen Geldbuße verurteilt, außerdem wurde ihm für sechs Monate die Fahrerlaubnis entzogen. Martin zeigte sich einsichtig und verzichtete auf einen Einspruch gegen die Strafe.

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