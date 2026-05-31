Harrison gewinnt die Superbike-TT vor Hickman und Dunlop, Trummer 21.

Viele Jahre begann die Rennwoche bei der Tourist Trophy mit einem Highlight, doch die Organisation wollte eine Veränderung und stellte dieses Jahr zum ersten Mal die Seitenwagen und die Superstock-Klasse vor die Superbikes. Doch das Schicksal wollte er anders. Die Gespanne wurden bekanntlich nach dem Unfall von Ryan und Callum Crowe aus dem Programm gekippt und die Wetterbedingungen ließen den ersten Lauf der Superstocks nicht zu. Jetzt ist doch wieder alles beim Alten und bei der Superbike-TT wird der erste TT-Sieger des Jahres 2026 ermittelt.

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In den fünf Qualifikationssessions hat sich mit dem Briten Dean Harrison ein klarer Sieganwärter herauskristallisiert. Der Honda-Werkspilot distanzierte den Zweitschnellsten Peter Hickman (BMW) – der Brite ist immerhin der Rundenrekordhalter auf dem Snaefell Mountain Course – um unfassbare 16,423 Sekunden. Der Australier Josh Brookes und der Nordire Michael Dunlop verloren weitere vier Sekunden. Es käme schon einem kleinen Wunder gleich, wenn dieses Trio Harrison ernstlich gefährden könnten, aber in einem Sechs-Runden-Rennen kann viel passieren.

Trotz allerlei Problemen mit dem Federbein, die erst durch die telefonische Hilfe aus der Heimat vor dem letzten Training gelöst werden konnten, rechtfertigte Julian Trummer seine Nominierung für die 20 gesetzten Fahrer. Der Österreicher drehte auf seiner Smith Racing BMW die sechszehntschnellste Runde aller Teilnehmer. Weniger gut, um nicht zu sagen katastrophal, verlief das Qualifying für den Deutschen David Datzer (Roadhouse Macau by Solidgear BMW), der bei seinem Comeback auf der Isle of Man nur eine einzige gezeitete Runde schaffte und deshalb als Letzter ins Rennen gehen wird.

Der Vorjahressieger Davey Todd ist zum Zusehen verurteilt

Das Wetter hat sich gegenüber dem Vortag, an dem erst starker Nebel und dann Regen das Rennen der Klasse Superstock unmöglich machten, gebessert. Der Himmel ist bedeckt und die Temperaturen für diese Gegend im normalen Bereich, das heißt, es ist vergleichsweise kühl. Anstatt an der Startlinie zu stehen, darf Vorjahressieger Davey Todd das Rennen kommentieren, weil ihm die Erlaubnis zur Teilnahme verweigert wurde. Die Rennärzte sehen seine Fitness nach seinem Sturz in Daytona noch nicht hinreichend ausgeheilt, um an einem körperlich so fordernden Rennen teilzunehmen.

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Mit Starnummer 1 eröffnet John McGuinness, in einem Lederdress und einer Verkleidung, die beide im Design dem von seinem ersten TT-Start im Jahr 1996 angelehnt sind, das Rennen. 10 bzw. 20 Sekunden nach ihm gehen die Namensvetter Nathan und Dean Harrison ins Rennen. Dunlop und Hickman haben sich für die Nummern 6 und 10 entschieden und die große Frage ist, konnten die Teams der Co-Favoriten, etwas finden, um den Rückstand vom Training entscheidend zu verringern? Bei Trummer klebt die 20 und bei Datzer die 27 auf ihren Verkleidungen.

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Vom Grandstand bis zur ersten Zwischenzeit bei Glen Helen liegt Dean Harrison fünf Sekunden vor Dunlop, Hickman ist weitere 0,6 Sekunden zurück. Hinter Brooks lässt McGuinness als Fünfter vergessen, dass er mit seinem 54 Jahren um 20 Jahre älter ist als seine Konkurrenten. Weil Dunlop im Gegensatz zu Harrison beim Überholen etwas aufgehalten wird, vergrößert sich sein Rückstand kontinuierlich. Am Ende der ersten Runde sind es bereits mehr als zwölf Sekunden. Bei Hickman ist es eine weitere Sekunde. Brookes, McGuinness und Ian Hutchinson liegen auf den Rängen 6 bis 6.

Frustrierend für Dunlop, dass er auch auf der zweiten Runde lange hinter einem Fahrer hängt, der vor ihm auf die «360-Kilometer-Reise» gegangen ist, deshalb fällt er auch vorübergehend hinter Hickman an die dritte Stelle zurück. Beim ersten Tankstopp und Wechsel des Hinterreifens lautet die Reihenfolge Harrison vor Dunlop (+24,3 sec.), Hickman (+24,6), Brookes (+41,6), McGuinness (+49,1) und Hutchinson (+59,6). Harrison macht sich schon wieder auf den Weg, als Dunlop in die Boxengasse rollt. Trummer liegt an der an der 21. Stelle, Datzer hat sich auf Position 44 geschoben.

Die Frage, wer die Superbike-TT gewinnen wird, scheint entschieden

Während ein in Hochform befindender Harrison seinen Konkurrenten enteilt ist, tobt dahinter ein Kampf um den zweiten Platz zwischen Dunlop und Hickman, die phasenweise nur durch wenige Zehntelsekunden getrennt sind. Nach drei Runden sind es alles 2,5 Sekunden zugunsten von Hicky. Trummer, dessen Boxenaufenthalt eine halbe Minute als die seiner unmittelbaren Gegner dauert, ist an die 22. Position zurückgefallen. Datzer kassiert eine 30-Sekunden-Strafe, weil er in der Boxenstraße die Höchstgeschwindigkeit von 60 Meilen pro Stunde überschritten hat.

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Mit einem 33-Sekunden-Vorsprung hat die Mannschaft um Harrison beim zweiten Boxenstopp alle Zeit der Welt. Es geht nur darum, keinen Fehler zu begehen. Dunlop hat Hickman um 0,615 Sekunden wieder von Platz 2 verdrängt. McGuinness liegt in Schlagdistanz zu Brookes, der sich keinen Fehler erlauben darf, um den vierten Rang ins Ziel zu retten. Trummer gelingt eine starke Runde und kann die Zeit auf seine Vorderleute, die er an der Box verloren hat, beinahe wieder aufholen. Datzer wird von den Zeitnehmern an der 40. Stelle geführt.

Als es auf die letzte und einzige fliegende Runde geht, liegen 26 Sekunden zwischen Harrison und Hickman, der Dunlop um fast 7,5 Sekunden distanziert hat. Brookes, McGuinness, Jamie Coward, Hutchinson, Nathan Harrison, Mike Browne und Paul Jordan komplettieren die Top-10. Für Datzer gibt es die nächste Enttäuschung bei der diesjährigen Tourist Trophy. Die Live-Bilder zeigen ihn wie er verzweifelt versucht seine Maschine zu starten, aber sie verweigert den Dienst und er muss das Rennen beenden.

Dean Harrison mit einem strahlenden Lächeln des Siegers Foto: iomttraces.com Dean Harrison mit einem strahlenden Lächeln des Siegers © iomttraces.com

Die letzte Runde kann Harrison, der längst auch auf der Straße an erster Stelle liegt, genießen. Mit einem Wheelie über die Ziellinie zelebriert er seinen sechsten TT-Sieg. An der zweiten Position landet Hickman vor Dunlop. McGuinness schafft es nicht mehr, Brookes vom vierten Rang zu verdrängen, trotzdem darf der 23-fache TT-Sieger mit seiner Vorstellung zufrieden sein. Trummer verpasst als 21. eine bessere Platzierung, weil er bei seinen beiden Boxenstopps eine Minute länger steht als die meisten Fahrer vor ihm.

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Ergebnis Superbike-TT, Isle of Man, 31. Mai