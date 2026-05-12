Hiobsbotschaft für Davey Todd: TT-Ärzte verweigern Startgenehmigung

Beim North West 200 wollte Davey Todd nach seinem Sturz in den Vereinigten Staaten von Amerika wieder am Start stehen. Im Qualifying für das Rennen in Daytona war er nach einem technischen Defekt in die Begrenzungsmauer geprallt. Die Konsequenzen waren für den 31-jährigen Briten niederschmetternd. Neben Scheinbein und Sprunggelenk rechts sowie dem Nasenbein, hatte er sich auch den linken Oberschenkel gebrochen.

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Noch in Amerika wurde er erfolgreich operiert. Im Anschluss unterzog sich Todd in Italien einem intensiven Rehabilitationsprogramm in einer spezialisierten Reha-Klinik. Nach einem Test in Valencia nur wenige Tage vor der Veranstaltung in Nordirland fühlte er sich in der Lage wieder rennmäßig ins Renngeschehen eingreifen zu können, doch die Ärzte kamen zu einer divergierenden Auffassung und verweigerten ihm die Starterlaubnis.

Nur wenige Tage nach dem NW200 folgte für den Sieger der letztjährigen Superbike-TT der nächste Tiefschlag. Das medizinische Team für die Tourist Trophy auf der Isle of Man bestehend aus Spezialisten für Notfallmedizin, Orthopädie und Unfallchirurgie nach einer eingehenden Prüfung zum Schluss, dass die erlittenen Verletzungen nicht rechtzeitig vor der Veranstaltung ausreichend verheilen würden, um den außergewöhnlichen körperlichen Anforderungen, die mit dem Wettkampf auf der TT-Strecke verbunden sind, sicher standzuhalten.

«Es bricht mir das Herz, dass ich dieses Jahr nicht an der Tourist Trophy teilnehmen darf, vor allem angesichts der harten Arbeit, die in den Wochen seit dem Unfall geleistet wurden. Ich habe alles unternommen, um rechtzeitig fit zu werden. Das Team von Formula Medicine in Italien hat nichts unversucht gelassen, damit ich bei der TT wieder fahren kann und dafür möchte ich ihnen danken. Mir ist leider die Zeit ausgegangen.»

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