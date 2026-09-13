Imatra Road Races im kommenden Jahr statt Anfang Juli bereits im Juni

Die Motorradrennen haben in Imatra eine lange Tradition. Von 1964 bis einschließlich 1982 wurde auf der Rennstrecke unweit der russischen Grenze sogar der Große Preis von Finnland ausgetragen. Nach dem tödlichen Unfall des schottischen Seitenwagen-Weltmeisters Jock Taylor wurde die bereits damals von unzähligen Rennfahrern als zu gefährlich eingestufte Naturrennstrecke aus dem WM-Kalender gekippt.

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Von 2016 bis zum Vorjahr war die Veranstaltung, die auch TT-Sieger wie Michael Dunlop oder Peter Hickman anlockte, Teil der International Road Racing Championship (IRRC). Nachdem die IRRC nach der Saison 2025 die Superbike-Klasse verbannt hatte, wurden heuer Anfang Juli auf dem nach Finnlands einzigem Solo-Weltmeister Jarno Saarinen benannten Kurs erstmals die Rennen der European Series Road Racing (ESR) Superbike ausgetragen.

Im kommenden Jahr werden die Rennen auf dem Straßenkurs bereits im Juni über die Bühne gehen. Das Event wird von ihrem traditionellen Termin Anfang Juli auf 18. bis 20. Juni vorverlegt. Diese Entscheidung wurde vom Veranstalter, dem Imatra Motor Klub, in Absprache den Verantwortlichen der Stadt aufgrund des internationalen Rennkalenders sowie des allgemeinen Veranstaltungskalenders in der Region getroffen.

Mitentscheidend war die Tatsache, dass die Tschechische Tourist Trophy, die alljährlich im August in Horice ausgetragen wird, 2027 aufgrund von Straßenbauarbeiten bereits im Juli gefahren wird. Nachdem die Rennen in Chimay auch im Juli auf dem Programm stehen, gäbe es in diesem Monat zu viele Straßenrennen und der Veranstalter befürchtet, dass dies die Zahl der internationalen Fahrer, die in Finnland antreten, verringern könnte.

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