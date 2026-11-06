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IRRC 2027: Fünf Rennwochenende, zehn Läufe und Finale in Frohburg

Nur sieben Wochen nach den finalen Läufen der International Road Racing Championship (IRRC) gibt es für die kommende Saison den Terminkalender mit fünf Veranstaltungswochenenden in vier Ländern.

Road-Racing

Auch 2027 steigt das Finale der IRRC auf dem Frohburger Dreieck
Auch 2027 steigt das Finale der IRRC auf dem Frohburger Dreieck
Foto: Thomas Neidhardt
Auch 2027 steigt das Finale der IRRC auf dem Frohburger Dreieck
© Thomas Neidhardt

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Mitte September wurden auf dem Frohburger Dreieck die Titelträger der International Road Racing Championship (IRRC) gekürt. In der neugeschaffenen Sportbike-Klasse konnte sich der von der Isle of Man stammende Jamie Williams gegen den Niederländer Wally Jacobs und den Tschechen Patrik Serbousek durchsetzen. In der Supersport-Kategorie ging der Titel zum siebenten Mal an den Tschechen Marek Cerveny, der seine Landsleute Petr Najman und Matej Vit hinter sich ließ.

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Als Ergebnis von mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung mit den Veranstaltern können die Organisatoren der mittlerweile in ganz Europa beliebten Road-Racing-Serie nur sieben Wochen nach dem Finale den Terminkalender für die kommende Saison präsentieren. Fahrer, Teams und Fans können damit schon jetzt mit der Planung für 2027 beginnen.

Auch nächstes Jahr werden die Champions an fünf Wochenenden zu je zwei Läufen ermittelt. Der Auftakt findet Anfang Mai in Hengelo (Niederlande) statt, wo auf dem 4,878 Kilometer langen Varsselring die ersten beiden Rennen ausgetragen werden. Drei Wochen später trifft man sich erstmals auf der Naturrennstrecke von Horice. Nach einer siebenwöchigen Pause geht es für den Renntross zum zweiten Mal ins tschechische Riesengebirgsvorland.

Chimay (Belgien) ist am letzten Juli-Wochenende der vierte Austragungsort der IRRC 2027. Auf dem dortigen ultraschnellen Circuit könnte es bereits zu einer Vorentscheidung im Kampf um die eine oder andere IRRC-Krone kommen, bevor Mitte September traditionsgemäß in Deutschland das Finale auf dem 4,8 Kilometer langen Frohburger Dreieck ausgetragen wird.

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Terminkalender IRRC 2027

Datum
Rennstrecke
Nation

01./02.05.

Hengelo

Niederlande

22./23.05.

Horice

Tschechien

10./11.07.

Horice

Tschechien

23./25.07.

Chimay

Belgien

18./19.09.

Frohburg

Deutschland

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