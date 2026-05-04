IRRC Sportbike: Jamie Williams & Wally Jacobs teilen sich Siege in Hengelo

Die Auftaktveranstaltung der IRRC Sportbike – sie löst dieses Jahr die IRRC Superbike ab – hätte sich eine größere Anzahl an Teilnehmern verdient. Lediglich 13 Piloten, darunter vier Gastfahrer, wollten im niederländischen Hengelo an der neugeschaffenen Meisterschaft an den Start gehen.

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Im ersten Lauf musste sich Jamie Williams nur in der ersten Runde mit dem aufsässigen Elias van Roekel abmühen. Nachdem sich der zweifache Manx-Grand-Prix-Sieger im Zweikampf durchgesetzt hatte, konnte er seinen Widersacher rasch auf seinem Windschatten abschütteln und einem ungefährdeten Sieg entgegenfahren.

Dahinter entwickelte sich ein beherzter Dreikampf um die restlichen Plätze auf dem Siegertreppchen. Van Roekel musste im Verlauf des über neun Runden führenden Rennens auf dem 4,878 Kilometer langen Varsselring zwar Wally Jacobs passieren lassen, konnte aber Wes Kleinfeld knapp auf Distanz halten.

Keine Chance hatte Thomas Wendel ins Geschehen um die vorderen Platzierungen einzugreifen. Mit offensichtlichen Problemen an seiner Maschine mühte sich der Deutsche, der im Training immerhin den fünften Startplatz herausgefahren hatte, um den Kurs. Mit einer Runde Rückstand belegte er den 12. und letzten Platz.

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Das zweite Rennen ging bei völlig anderen Voraussetzungen über die Bühne, nachdem heftiger Regen eingesetzt hatte. Vor allem die dichte Gischt erschwerte den Piloten die Sicht auf den Vordermann. Davon unbeeindruckt übernahm Jacobs nach wenigen Umläufen das Kommando und ging mit fast zehn Sekunden Vorsprung als Sieger über die Ziellinie.

Thema der Woche Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Thomas Wendel ist der einzige Deutsche im Feld der IRRC Sportbike Foto: Thomas Neidhardt Thomas Wendel ist der einzige Deutsche im Feld der IRRC Sportbike © Thomas Neidhardt

Mit Williams und van Roekel fanden sich dieselben Fahrer wie nach dem ersten Lauf auf dem Podium, nur in geänderter Reihenfolge. Wendel, dessen Motorrad dieses Mal klaglos lief, zog fehlerlos seine Runden und ließ sich auch durch heftige Attacken seiner Gegner nicht aus der Ruhe bringen. Für ihn gab es den vierten Platz.

Ergebnis, IRRC Sportbike, Rennen 1, 3. Mai

Pl. Name Mot. Rdn. Zeit 1 Jamie Williams (GB) Aprilia 9 17:56,631 min. 2 Wally Jacobs (NL) Aprilia 9 18:01,272 3 Elias van Roekel (NL)* Aprilia 9 18:01,442 4 Wes Kleinfeld (NL)* Aprilia 9 18:02,190 5 Patrik Serbousek (CZ) Aprilia 9 18:18,034 6 Lloyd Morris (GB)* Aprilia 9 18:57,080 7 Rutger Peersman (B) Aprilia 9 19:06,653 8 Yannick Jacobs (NL) Aprilia 9 19:18,336 9 Enzo Ljubisavlievic (F) Kawasaki 9 19:18,511 10 Alexandre Dumoutier (B) Aprilia 9 19:18,891 11 Mike Ceuppers (B) Aprilia 9 19:23,892 12 Thomas Wendel (D) Yamaha 8 18:08,178

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Ergebnis, IRRC Sportbike, Rennen 2, 3. Mai