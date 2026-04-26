James Hillier: Filmdouble anstatt Start bei der Tourist Trophy 2026

Von der Tourist Trophy auf der Isle of Man geht eine ganz besondere Faszination aus. Das spüren nicht nur zehntausende Fans aus aller Welt, die jährlich auf das kleine Eiland zwischen Großbritannien und Irland pilgern, um ihren Stars zuzujubeln, auch Hollywoodgrößen wie die Schauspieler und Filmproduzenten Brad Pitt und Channing Tatum werden von der gefährlichsten und spektakulärsten Veranstaltung in den Bann gezogen.

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Bereits vor zwei Jahren wurde angekündigt, dass es eine Doku-Serie und einen Spielfilm über die Tourist Trophy geben wird. Box To Box Films, die auf Netflix bereits mit «Drive To Survive», einer Sportdokumentation über die Formel 1 ein breites Publikum begeistert hat, wird zusammen mit Brad Pitts Plan B Entertainment, Channing Tatums Free Association, Entertainment 360 und Jason Keller die Serie produzieren.

Bei der diesjährigen Tourist Trophy werden die Arbeiten am Hollywood-Projekt fortgesetzt. Das ist auch der Grund, dass James Hillier heuer nicht an den Rennen teilnehmen wird, wie er in einem Interview mit «Isle of Man Today» bestätigte. Der Sieger der Lightweight-TT 2013 und Teilnehmer an der Rallye Dakar wird trotzdem eng mit der diesjährigen Veranstaltung verbunden sein.

«Meine Aufgabe ist es, an der Entwicklung und Planung des Films, was die Genauigkeit bestimmter Details, die Lage der Strecken und so weiter betrifft, mitzuwirken. Ich werde mit Kameramotorrädern unterwegs sein und auch als Filmdouble für eine der Filmfiguren fungieren», gewährt der 41-jährige Brite, der es in seiner Laufbahn neben seinem Sieg auf weitere 14 TT-Podien gebracht hat, aus der Grafschaft Hampshire Einblicke in seine Tätigkeit.

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