Jetzt also doch, Supersport- und Sportbike-Rennen am Dienstag möglich

Ein ums andere Mal ist es bei der Tourist Trophy ein Geduldsspiel für Teams, Fahrer, Streckenposten, Fans, aber auch die Menschen, die unermüdlich hinter den Kulissen an der Verwirklichung einer Veranstaltung arbeiten, wenn der Wettergott kein Einsehen hat und Regen, tiefe Wolken und/oder starke Winde über die Isle of Man schickt.

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Nach einer wettertechnisch perfekten Trainingswoche bei der diesjährigen TT musste am Samstag das vorgesehene erste Superstock-Rennen verschoben werden. Ursprünglich war vorgesehen, es am späten Dienstagabend nachzuholen, aber die äußeren Bedingungen zwangen die Rennleitung den Zeitplan mehrmals anzupassen und den Superstock-Lauf zu streichen.

Kurzzeitig sah es sogar danach aus, dass nur das erste Supersport-Rennen durchgeführt werden kann und der erste Lauf der Sportbikes der Absage zum Opfer fällt, doch zur Überraschung aller besserte sich das Wetter entlang der über 60 Kilometer langen Rennstrecke so weit, dass jetzt wieder beide Rennen durchgeführt werden können.

Die Supersport-Fahrer inklusive dem Österreicher Julian Trummer und dem Deutschen David Datzer werden ab 16:00 Uhr MESZ ins Rennen geschickt. Nach einer längeren Pause, in dem auch die Straßen geöffnet werden, wird das Rennen der Sportbike-Kategorie um 19.30 Uhr MESZ gestartet. Beide Rennen gehen über drei Runden.

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