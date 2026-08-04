John McGuinness: Erster Sturz der TT-Legende seit sechs Jahren

Auch wenn John McGuinness 1990 sein erstes Rennen auf Asphalt als Letzter beendete, entwickelte er sich nicht nur zu einem vielseitigen, sondern auch erfolgreichen Rennfahrer. In seiner langen Laufbahn holte er sich ebenso Punkte in der Motorrad-Weltmeisterschaft, wie in der Endurance-WM. Seine wahre Klasse zeigte der Brite aber auf Straßenkursen. Bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man siegte er 23-mal und liegt damit an der dritten Stelle der ewigen Bestenliste.

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Trotz seiner Erfolge, die er gegen härteste Konkurrenz erlangte, ging McGuinness nur selten über das Limit. Im Gegensatz zu manchem Gegner, die bei fast jedem Rennwochenende Schrott beim Team abliefert, zählen Unfälle aufgrund von Fahrfehlern bei ihm zu den seltenen Ausnahmen. So hatte sein schwerster Sturz im Training zum North West 200, bei dem er sich eine komplizierte Beinverletzung und Wirbelbrüche zuzog, die Ursache in einem technischen Defekt.

Am vergangenen Wochenende war es bei der British Superbike Championship in Oulton Park wieder einmal soweit, dass der Honda-Werksfahrer aufgrund eines Sturzes keine Zielflagge sah. Im Rennen der Superstock-Kategorie lag er im zweiten Lauf an der 15. Stelle als er bei «Knickerbrook» aus dem Sattel musste. «Das ist das erste Mal seit etwa sechs Jahren, dass ich mit dem Motorrad gestürzt bin», erinnert sich der zweifache Familienvater nach dem Rennen.

«Mir geht es gut und dem Motorrad geht es gut. So enttäuschend es auch ist, das Wochenende und das Rennen verliefen bis zu diesem Zeitpunkt gut. Ich hatte meine schnellste Runde aller Zeiten in Oulton Park hingelegt und hatte Spaß am Rennen. Ich bin Honda Racing UK dankbar, dass sie mir das Motorrad zur Verfügung gestellt haben, und meiner Crew, die es das ganze Wochenende über so gut betreut hat», wird er von den Kollegen bei Crash.net zitiert.

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