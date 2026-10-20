John McGuinness gesteht: «Es ist wie eine Sucht, ich kann nicht aufhören»

Gerade erst hat John McGuinness seine Saison abgeschlossen. Bei den finalen Läufen der National Superstock 1000-Meisterschaft in Brands Hatch belegte er bei kaltem und nassem Wetter einen 18. und zwölften Platz. Danach zeigte sich der 54-jährige Evergreen durchaus zufrieden mit seiner Leistung. «In der Startaufstellung habe ich mir noch gedacht, dass ein gutes Ergebnis nicht zu schaffen sein wird. Aber ich habe rasch einen guten Rhythmus gefunden. Es freut mich, dass ich nach Rang 18 nochmals einige Punkte einfahren konnte», gestand er gegenüber TNT Sports.

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In diesem Gespräch ließ er auch durchblicken, dass er noch lange nicht daran denkt, seinen Helm an den Nagel zu hängen. «Mein Job hat sich in letzter Zeit zwar verändert. Ich bin Markenbotschafter und es gibt darüber hinaus auch andere Aufgaben bei Honda zu erledigen, aber ich verspüre immer noch den Drang in mein Lederdress zu schlüpfen. Es ist offensichtlich wie eine Sucht, ich kann einfach nicht damit aufhören. Auch wenn ich mittlerweile etwas mehr auf die Waage bringe, brennt das Feuer immer noch in mir.»

Vor allem ein Umstand sorgt dafür, dass der 23-fache Tourist-Trophy-Sieger - er ist damit hinter Michael Dunlop (36) und Joey Dunlop (26) der dritterfolgreichste Fahrer in der über hundertjährigen Geschichte der TT - weitermachen möchte. «Die diesjährige Senior-TT musste wegen eines Unfalls abgebrochen und konnte danach nicht wieder gestartet werden. Ich möchte die TT aber nicht mit einer Roten Flagge beenden», begründet der zweifache Familienvater seinen Entschluss, seine Karriere zumindest auch im nächsten Jahr noch fortsetzen zu wollen.