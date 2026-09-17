Flitterwochen verschoben - Johnny Stewart bedankt sich mit Vierfachsieg

«Jetzt, wo sich der Staub etwas gelegt hat und ich wieder in der Werkstatt bin, kann ich auf den Manx Grand Prix zurückblicken», hat Johnny Stewart den Kopf frei, um ein persönliches Resümee zu ziehen. «Zunächst möchte ich sagen, dass meine Gedanken bei den Familien von Mauro Poncini und Sam Naughton sind, die bei der diesjährigen Veranstaltung leider ums Leben gekommen sind. Die Höhen und Tiefen dieses Sports sind extrem.»

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«Als ich dieses Jahr zum Manx GP fuhr, hatte ich das Gefühl, dass es ein -Jahr werden würde. Es in den (Anmerkung: Der Klub wurde zu Ehren des tödlich verunglückten Tommy Clucas gegründet, der als erster Fahrer beim Manx GP den Snaefell Mountain Course mit 120 Meilen pro Stunde umrundet hatte) zu schaffen war das Hauptziel bei meiner Rückkehr auf die Insel, weil ich es letztes Jahr um 0,3 mph verpasst hatte – und ich habe es in der ersten Runde des Supersport-Rennens geschafft. Den Rest des Rennens konnte ich gar nicht mehr aufhören zu lächeln, habe jede Minute davon genossen und das Ganze mit dem Sieg gekrönt.»

Aber Stewart gelang es nicht nur, als 36. Pilot in diesen exklusiven Klub aufgenommen zu werden, der Schotte aus der 15.000 Einwohnerstadt Galashiels schaffte bei der diesjährigen Veranstaltung auch Historisches. «Ich hätte nie gedacht, dass vier Siege in einer Woche möglich wären – schon ein Sieg ist unglaublich, geschweige denn alle vier. Und dann auch noch zwei Siege auf meinem eigenen Aprilia RS660, das hat sich so gut angefühlt, und das Podium mit meinem guten Freund Graham McAleese zu teilen – viel besser geht es kaum!»

«Vielen Dank an alle, die extra auf die Insel gereist sind, um mich anzufeuern, und an alle zu Hause, die die Radioübertragung verfolgt haben. Mein Handy ist fast explodiert. Hunderte von Benachrichtigungen gingen ein. Es tut mir leid, dass ich nicht auf alle antworten konnte, aber ich habe eure Unterstützung sehr geschätzt. Ein besonderer Dank geht an Steven Currie Jr. – ich war in der Woche vor dem Manx GP auf seiner Hochzeit. Seine wunderbare Michaela war bereit, die Flitterwochen zu verschieben, damit er mir zwei Wochen lang helfen konnte. Das ist echte Teamarbeit, und das ist etwas, was man mit Geld nicht kaufen kann: großartige Menschen!»

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«Ein riesiges Dankeschön an Ryan Cringle für die Gelegenheit, die LPA RACING Ducati V2 zu fahren – mein erstes Mal in einem anderen Team und ich hatte eine Heidenangst. Eine tolle Truppe von Jungs hat mich so herzlich aufgenommen: Andy Grimshaw, Max Ingham und Jamie Cringle. Eigentlich war vorher ein Trackday mit dem Motorrad geplant, aber aufgrund von Lieferverzögerungen bei den Teilen konnte dieser Plan nicht umgesetzt werden. Also war der einstündige Test in Jurby alles, was wir vorher schaffen konnten. Auch meinem Bruder Jim Stewart danke ich, der sich freigenommen und dieses Jahr finanziell unterstützt hat und sogar Sponsoren aus der lokalen Wirtschaft gewinnen konnte – vielen Dank.»

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«Wir hatten eigentlich vor, noch ein paar Rennen zu fahren, aber am vergangenen Wochenende hatten wir beim Oliver´s Mount Gold Cup einen Motorschaden an meiner Aprilia. Der kleine Motor hatte bei den Manx-Rennen ganz schön zu leiden, daher überrascht es mich nicht, dass er den Geist aufgegeben hat. Leider bedeutet das das Ende meiner Saison 2026. Ich habe in diesem Jahr weit mehr ausgegeben, als ich jemals geplant hatte, und jetzt muss ich einen neuen Motor finden. Die Isle of Man TT 2027 ist mein Traum, aber aufgrund weiterer Änderungen der Motorradvorschriften wird es noch schwieriger werden, dorthin zu kommen, aber ich hoffe, dass sich etwas ergibt.»