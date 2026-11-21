Im einzigen Qualifying für den Macau Motorcyle Grand Prix hatte Julian Trummer hinter dem Streckenrekordhalter bei der Tourist Trophy und vierfachen Macau-Sieger Peter Hickman sowie Paul Jordan die drittschnellste Zeit erzielt und durfte somit aus der ersten Startreihe ins 12-Runden-Rennen gehen. Viel besser hätte seine Ausgangslage für ein gutes Resultat zum Abschluss der Saison nicht sein können.

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«Das Warm-up ist gut verlaufen. Leider konnte ich nicht die weichere Mischung probieren. Obwohl ich mit dem SC0 unterwegs war und nichts riskiert habe, war meine Zeit nur unwesentlich langsamer wie im Zeittraining. Aus diesem Grund war ich auch extrem optimistisch für das Rennen. Ich war mir sicher, dass heute einiges möglich ist», zeigte sich Trummer zuversichtlich.

«In der Startaufstellung haben wir dann hinten den SCX montiert. Das Motorrad hat sich in der Aufwärmrunde brutal gut angefühlt. Ich hatte dann so viel Grip, dass ich mich erst adaptieren musste. Außerdem haben wir noch etwas an der Gasannahme verändert. Danach war das Bike zum ersten Mal so, dass ich im ersten und zweiten Gang am Gas richtig ziehen konnte.»

Der Start gelang dem 35-jährigen BMW-Piloten nach Maß. «Ich war hinter Rob Hodson als Dritter unterwegs. Aus Turn 18, einer engen Ersten-Gang-Kurve, konnte hinausbeschleunigen und habe die Ideallinie perfekt erwischt. Ich habe vermutlich zehn bis 15 km/h mehr in die nächste Kurve mitgenommen und mein alter Bremspunkt war einfach nicht mehr ausreichend», schilderte Trummer die Situation vor dem Sturz.

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Julian Trummer liegt nach seinem Sturz verletzt am Boden Foto: Macau Grand Prix/live Julian Trummer liegt nach seinem Sturz verletzt am Boden © Macau Grand Prix/live

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«Ich bin ein bisschen weitgegangen, habe allerdings gedacht, dass ich die Kurve noch schaffe, aber ich bin leider auf den staubigen Teil der Strecke gekommen und mir ist das Motorrad schlagartig weggerutscht und bin in die Leitplanken eingeschlagen. Meine Geschwindigkeit war gottlob nicht allzu hoch, trotzdem habe ich mir beim Sturz das rechte Bein verletzt.»

Um Trummer bergen und erstversorgen zu können, wurde das Rennen gestoppt. «Mir geht es gut, ihr müsst euch keine Sorgen machen», ließ der frischgebackene Vater einer Tochter seine Fans aus dem Hotelzimmer wissen. »Gebrochen ist nichts, aber ich habe starke Schmerzen in der Hüfte und im Knie. Das sollte in ein paar Wochen wieder in Ordnung sein.»

«Noch mehr ist mein Stolz verletzt, weil ich bin fest davon überzeugt bin, dass ich um ein gutes Ergebnis hätte kämpfen können. Ich kann nur euch nur versichern, dass ich nicht übermotiviert war und zu viel riskiert habe. Es war einfach der Umstand, dass ich deutlich mehr Grip hatte und deshalb ein bisschen zu schnell war. Es war ein dummer, simpler Fehler von mir und es tut mir wirklich leid für alle im Team!»

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Ergebnis Macau Motorcycle Grand Prix, 21.11.2026