Julian Trummer: «Robert Wilhelmer hat mir die Tourist Trophy gerettet»
Es war zum Verzweifeln, Julian Trummer bekam die Fahrwerksprobleme bei der Tourist Trophy nicht und nicht in den Griff. Erst ein längeres Telefongespräch mit der Heimat brachte die erhoffte Lösung.
Mit großen Hoffnungen ging es für Julian Trummer dieses Jahr zur Tourist Trophy auf die Isle of Man, wusste er sich doch nach dem Desaster mit Lionheart Moto Racing im vergangenen Jahr, in dem er wegen schlecht vorbereiteter Maschinen vorzeitig den Stecker zog und aus Sicherheitsgründen auf die Rennen verzichtete, im Team von Smith Racing bestens aufgehoben.
Vor allem mit der Superstock-Maschine war die Erwartungen des Österreichers, der seit 2023 auf dem berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course der schnellste Mitteleuropäer ist, hochgesteckt. Die ersten Zeiten ließen auch darauf schließen, dass alles passt, doch Trummer haderte mit einem schlecht liegenden Bike, das es nicht zuließ, volles Risiko zu gehen.
Die Konsultation mit dem Öhlins-Techniker vor Ort brachte keine Verbesserung, der 35-jährige BMW-Pilot aus der Steiermark war am Verzweifeln, obwohl seine Rundenzeiten zwar ansprechend waren, jedoch weit entfernt von seinem eigenen Anspruch. «Die Zeiten sind trotz der Probleme nicht schlecht, aber es ginge noch viel, viel mehr, wenn wir das Handling hinkriegen!»
Robert Wilhelmer von WiRO Motorradtechnik hatte die richtigen Tipps parat
Erst ein Telefonat mit seiner österreichischen Heimat, brachte die erhoffte Lösung: «Robert Wilhelmer von WiRo Motorradtechnik aus Klagenfurt hat mir die TT gerettet, dafür gebührt ihm ein Riesendank! Aus der Ferne konnte er mir anhand der Daten, die ich ihm vom Setting des Federbeins geschickt habe, genau sagen, wie sich mein Motorrad verhält.»
«Er hat uns dann gesagt, was wir verändern müssen und was soll ich sagen, die BMW läuft jetzt wie auf Schienen. Ich bin meine schnellste Runde bei stehendem Start und auch meine schnellste Trainingsrunde ever gefahren. Für das erste Superstock Rennen morgen gibt es nochmals ein paar kleine Anpassungen, dann sollte einiges möglich sein. »
«Bedanken möchte ich mich aber auch bei den Jungs von Smith Racing, die ich die letzten Tage ordentlich gestresst habe, und auch bei TC Racing. Es ist bei einer so herausfordernden Veranstaltung gut zu wissen, dass ich mich hundertprozentig auf sie verlassen kann.»
Trainingsergebnisse, Tourist Trophy 2026, 26. bis 29. Mai
Superbike
Pos.
Name
Maschine
Zeit
1.
Dean Harrison (GB)
Honda
16:47,053
2.
Peter Hickman (GB)
BMW
17:03,475
3.
Josh Brookes (AUS)
Honda
17:07,288
4.
Michael Dunlop (GB)
Honda
17:07,840
5.
John McGuinness (GB)
Honda
17:17,622
Superstock
Pos.
Name
Maschine
Zeit
1.
Dean Harrison (GB)
Honda
16:42,538
2.
Michael Dunlop (GB)
BMW
17:09,371
3.
Josh Brookes (AUS)
Honda
17:09,444
4.
Ian Hutchinson (GB)
BMW
17:19,237
5.
Nathan Harrison (GBM)
Honda
17:22,282
16.
Julian Trummer (A)
BMW
17:44,234
54.
David Datzer (D)
BMW
19:20,440
Supersport
Pos.
Name
Maschine
Zeit
1.
Michael Dunlop (GB)
Ducati
17:28,401
2.
Peter Hickman (GB)
Triumph
17:46,985
3.
Dean Harrison (GB)
Honda
17:47,481
4.
Josh Brookes (AUS)
Suzuki
17:50,793
5.
Paul Jordan (GB)
Ducati
17:58,879
22.
Julian Trummer (A)
Triumph
18:36,812
47.
David Datzer (D)
Triumph
19:13,692
Sportbike
Pos.
Name
Maschine
Zeit
1.
Michael Dunlop (GB)
Paton
18:19,313
2.
Mike Browne (IRL)
Paton
18:39,325
3.
Peter Hickman (GB)
Yamaha
18:44,377
4.
Paul Jordan (GB)
Aprilia
18:45,813
5.
Michael Evans (GBM)
Yamaha
18:49,090
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