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Julian Trummer: «Robert Wilhelmer hat mir die Tourist Trophy gerettet»

Es war zum Verzweifeln, Julian Trummer bekam die Fahrwerksprobleme bei der Tourist Trophy nicht und nicht in den Griff. Erst ein längeres Telefongespräch mit der Heimat brachte die erhoffte Lösung.

Road-Racing

Julian Trummer auf der Smith Racing BMW
Julian Trummer auf der Smith Racing BMW
Foto: Ben McCook
Julian Trummer auf der Smith Racing BMW
© Ben McCook

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Mit großen Hoffnungen ging es für Julian Trummer dieses Jahr zur Tourist Trophy auf die Isle of Man, wusste er sich doch nach dem Desaster mit Lionheart Moto Racing im vergangenen Jahr, in dem er wegen schlecht vorbereiteter Maschinen vorzeitig den Stecker zog und aus Sicherheitsgründen auf die Rennen verzichtete, im Team von Smith Racing bestens aufgehoben.

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Vor allem mit der Superstock-Maschine war die Erwartungen des Österreichers, der seit 2023 auf dem berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course der schnellste Mitteleuropäer ist, hochgesteckt. Die ersten Zeiten ließen auch darauf schließen, dass alles passt, doch Trummer haderte mit einem schlecht liegenden Bike, das es nicht zuließ, volles Risiko zu gehen.

Die Konsultation mit dem Öhlins-Techniker vor Ort brachte keine Verbesserung, der 35-jährige BMW-Pilot aus der Steiermark war am Verzweifeln, obwohl seine Rundenzeiten zwar ansprechend waren, jedoch weit entfernt von seinem eigenen Anspruch. «Die Zeiten sind trotz der Probleme nicht schlecht, aber es ginge noch viel, viel mehr, wenn wir das Handling hinkriegen!»

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Robert Wilhelmer von WiRO Motorradtechnik hatte die richtigen Tipps parat

Erst ein Telefonat mit seiner österreichischen Heimat, brachte die erhoffte Lösung: «Robert Wilhelmer von WiRo Motorradtechnik aus Klagenfurt hat mir die TT gerettet, dafür gebührt ihm ein Riesendank! Aus der Ferne konnte er mir anhand der Daten, die ich ihm vom Setting des Federbeins geschickt habe, genau sagen, wie sich mein Motorrad verhält.»

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«Er hat uns dann gesagt, was wir verändern müssen und was soll ich sagen, die BMW läuft jetzt wie auf Schienen. Ich bin meine schnellste Runde bei stehendem Start und auch meine schnellste Trainingsrunde ever gefahren. Für das erste Superstock Rennen morgen gibt es nochmals ein paar kleine Anpassungen, dann sollte einiges möglich sein. »

«Bedanken möchte ich mich aber auch bei den Jungs von Smith Racing, die ich die letzten Tage ordentlich gestresst habe, und auch bei TC Racing. Es ist bei einer so herausfordernden Veranstaltung gut zu wissen, dass ich mich hundertprozentig auf sie verlassen kann.»

Trainingsergebnisse, Tourist Trophy 2026, 26. bis 29. Mai

Superbike

Pos.

Name

Maschine

Zeit

1.

Dean Harrison (GB)

Honda

16:47,053

2.

Peter Hickman (GB)

BMW

17:03,475

3.

Josh Brookes (AUS)

Honda

17:07,288

4.

Michael Dunlop (GB)

Honda

17:07,840

5.

John McGuinness (GB)

Honda

17:17,622

Superstock

Pos.

Name

Maschine

Zeit

1.

Dean Harrison (GB)

Honda

16:42,538

2.

Michael Dunlop (GB)

BMW

17:09,371

3.

Josh Brookes (AUS)

Honda

17:09,444

4.

Ian Hutchinson (GB)

BMW

17:19,237

5.

Nathan Harrison (GBM)

Honda

17:22,282

16.

Julian Trummer (A)

BMW

17:44,234

54.

David Datzer (D)

BMW

19:20,440

Supersport

Pos.

Name

Maschine

Zeit

1.

Michael Dunlop (GB)

Ducati

17:28,401

2.

Peter Hickman (GB)

Triumph

17:46,985

3.

Dean Harrison (GB)

Honda

17:47,481

4.

Josh Brookes (AUS)

Suzuki

17:50,793

5.

Paul Jordan (GB)

Ducati

17:58,879

22.

Julian Trummer (A)

Triumph

18:36,812

47.

David Datzer (D)

Triumph

19:13,692

Sportbike

Pos.

Name

Maschine

Zeit

1.

Michael Dunlop (GB)

Paton

18:19,313

2.

Mike Browne (IRL)

Paton

18:39,325

3.

Peter Hickman (GB)

Yamaha

18:44,377

4.

Paul Jordan (GB)

Aprilia

18:45,813

5.

Michael Evans (GBM)

Yamaha

18:49,090

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