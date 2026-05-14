Klaus Klaffenböck: «Sterben tun die anderen – Story eines Champions»

Man muss wohl aus einem besonderen Holz geschnitzt sein, um sich mit dem Kopf voraus in einen Seitenwagen zu setzen und mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h nur wenige Zentimeter über dem Asphalt gegen Gleichgesinnte um Meter und Sekunden zu kämpfen, wohl wissend, dass man im Falle eines Unfalles «gute» Karten hat, sich ernstlich zu verletzen. Die Faszination ist aber offenbar so groß, dass sich trotz der Gefahren genügend Fahrer und Beifahrer finden, die sich diesen Sport als Betätigungsfeld aussuchen.

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Ab Ende der 1980er-Jahre zählte auch Klaus Klaffenböck zu den verwegenen WM-Piloten und entwickelte sich rasch zu einem Meister seines Faches. Gemeinsam mit seinem unerschrockenen Landsmann und Freund Christian Parzer setzte er sich 2001 in der Weltmeisterschaft gegen Asse wie Rekordweltmeister Steve Webster, Steve Abbott oder Jörg Steinhausen durch und wurde nach Rupert Hollaus der zweite Österreicher, der sich im Straßenrennsport den Weltmeistertitel holte.

Es wäre aber nicht Klaffenböck, wenn er sich danach nicht ein neues, für einen Österreicher kaum zu erreichendes Ziel setzte. Klaffi, wie er von den Fans gerufen wird, wollte nach dem WM-Titel auch beim tödlichsten Rennen der Welt, der Tourist Trophy auf der Isle of Man, seinen Mann stellen. Aber nur dabei sein, war ihm zu wenig, er wollte auch hier gewinnen. Nur sechs Jahre nach dem ersten Antreten, schloss er auch dieses Kapitel erfolgreich ab. Nach seinem dritten TT-Sieg beendete er seine unglaubliche Karriere.

Ein Leben auf der Schneide einer Rasierklinge

Klaus Klaffenböck mit Christian Parzer beim Centenniel der TT 2007 Foto: Frank Bischoff Klaus Klaffenböck mit Christian Parzer beim Centenniel der TT 2007 © Frank Bischoff

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Wer für Normalsterbliche ein Leben auf der Schneide einer Rasierklinge geführt hat, hat einiges zu erzählen und so hat der 57-jährige Ausnahmekönner aus Oberösterreich tief in seinen Erinnerungen gekramt und die teils unglaublichen Geschichten in ein Buch gegossen. Seine mit Kurt Molzer verfasste Autobiografie «Sterben tun die anderen – Story eines Champions» gibt tiefe Einblicke in die Psyche eines Grenzgängers, für den die Verdrängung des Todes zur Überlebensstrategie wird.

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Packend und anschaulich werden für Außenstehende kaum vorstellbare Grenzsituationen beschrieben: Wenn bei 260 km/h zwischen Betonmauern die Vernunft zum Bremsen mahnt, befiehlt sein bedingungsloser Siegeswille: Vollgas! Das Buch beleuchtet auch seine Zeit als Teamchef in der Superbike-Weltmeisterschaft und steckt voller filmreifer Episoden abseits der Rennstrecke, die für echte Lacher sorgen.

Zu beziehen gibt es das Buch, für das der zehnfache Formel-1-Grand-Prix-Sieger Gerhard Berger das Vorwort verfasst hat, zum Preis von €34,90 (exkl. Versand) ab Anfang Juni direkt auf der Homepage von Klaus Klaffenböck. Für Klaffi-Fans gibt es eine auf 200 Stück limitierte Auflage, die nicht nur auf Wunsch mit einer persönlichen Widmung versehen wird, sondern zu der es auch noch eine zusätzliche Überraschung gibt. Der Preis für dieses Sammlerstück beträgt €99,90 (exkl. Versand).

Titel: «Sterben tun die Anderen» (ISBN Nummer: 978-3-200-11275-9). Autor: Klaus Klaffenböck, Co-Autor: Kurt Molzer, Vorwort Gerhard Berger. Ca. 280 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag 14 x 21,5cm. Erscheint im Oktober 2026, vorbestellbar ab Anfang Juni auf www.klaffi.at zum Preis von €34,90 (exkl. Versand). Limited Edition mit persönlicher signierter Widmung nach Wunsch, Auflage 200 Stück zum Preis von €99,90 (exkl. Versand).

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