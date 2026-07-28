Lässt TT-Legende John McGuinness bei der Classic TT die Bombe platzen?

1996 nahm John McGuinness im Alter von 24 Jahren zum ersten Mal an der Tourist Trophy teil. Sein 15. Platz in der Lightweight-TT, die von Joey Dunlop vor Jim Moodie und Jason Griffiths gewonnen wurde, ließ nicht erahnen, dass eine künftige TT-Legende sein Debüt auf dem berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course gegeben hatte.

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Die 250er-Honda schien damals dem Briten aus der Grafschaft Lancashire am Anfang seiner Karriere auf den Leib geschneidert zu sein. Bereits ein Jahr nach seiner TT-Premiere stand er neben Sieger Dunlop und Ian Lougher als Dritter der Lightweight-TT zum ersten Mal auf dem Podest. Nach einem weiteren dritten Platz im Jahr 1998 folgte 1999 der erste TT-Sieg.

Was nach seinem ersten TT-Sieg folgte, ist längst Teil der Motorsportgeschichte. Der zweifache Familienvater, der sich als einer der wenigen Rennfahrer auch beim North West 200, beim Ulster GP und beim Macau Motorcycle Grand Prix in die Siegerliste eintragen konnte, liegt mit 23 Siegen beim wichtigsten Road-Racing-Event in der ewigen Bestenliste an der dritten Stelle. Nur Michael Dunlop (36) und Joey Dunlop (26) waren erfolgreicher als er.

McGuinness erhält von Königin Elizabeth II. Ritterorden

John McGuinness nimmt 2007 die Senior-TT in Angriff Foto: Helmut Ohner John McGuinness nimmt 2007 die Senior-TT in Angriff © Helmut Ohner

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Ein weiterer Meilenstein gelang dem von der britischen Königin Elizabeth II. mit dem Ritterorden «Member of the Order of the British Empire» Ausgezeichneten 2007 bei der 100-Jahr-Feier der Tourist Trophy. Bei der abschließenden Senior-TT umrundete er in der zweiten Runde den über 60 Kilometer langen Kurs in einer Zeit von 17:21,99 Minuten und schaffte damit als erster Motorradpilot einen lange für unmöglich gehaltenen Schnitt von über 130 Meilen pro Stunde.

Obwohl «McPint» mit 54 Jahren längst in einem Alter ist, in dem viele Gleichaltrigen bereits erste Gedanken an die Pension verschwenden, ist der Honda-Werksfahrer nach wie vor voller Tatendrang. Dieses Jahr war er bei der Tourist Trophy in einem Rennen über sechs körperlich und mental anstrengenden Runden - das entspricht unglaublichen 364,35 (!) Kilometer im Renntempo auf einer öffentlichen Straße - so schnell wie nie zuvor.

Die Konkurrenzfähigkeit gegen seine jüngere Konkurrenz ist nach wie vor vorhanden, trotzdem wird unter den Fans über das Ende seiner Karriere spekuliert. Wird er in wenigen Wochen den Mantel des Schweigens lüften? Als letzter Programmpunkt der Classic TT gibt es zu seinen Ehren eine Parade mit den wichtigsten Rennmotorrädern, die er im Laufe der Jahre gefahren ist. Es könnte ein perfekter Schlussstrich unter einer der erfolgreichsten Karrieren im Straßenrennsport sein.

Datum Uhrzeit (MESZ) Klasse 16.08. 14:30 Newcomer 14:45 Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 15:30 Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 16:15 Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 17:05 Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 17.08. 19:30 Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 20:15 Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 20:50 Classic TT (1 Runde) Qualifying 18.08. 19:30 Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 20:15 Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 20:50 Classic TT (1 Runde) Qualifying 19.08. 19:30 Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 20:15 Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 20:50 Historic Senior/Historic Junior Qualifying 20.08. 19:30 Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 20:15 Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 20:50 Historic Senior/Historic Junior Qualifying 21.08. 11:15 Historic Senior/Historic Junior Qualifying 12:45 Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 14:15 Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP Qualifying 22.08. 11:15 Sportbike Manx GP - 3 Runden Rennen 13:15 Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP Qualifying 15:15 Supersport Manx GP - 4 Runden Rennen 23.08. Ruhetag 24.08. 11:15 Junior Manx GP - 3 Runden Rennen 13:45 Senior Manx GP - 4 Runden Rennen 16:00 Historic Junior Classic TT - 3 Runden Rennen 25.08. Ruhetag 26.08. 11:15 Formula One Classic TT - 3 Runden Rennen 13:15 TT Rewind/Classic Sidecar - 1 Runde Parade 14:15 Lightweight Claasic TT/ Ultra Lightweight - 3 Runden Rennen 16:00 Junior 600 Classic TT - 3 Runden Rennen 27.08. Ruhetag 28.08. 11:15 Historic Senior Classic TT - 3 Runden Rennen 14:00 Senior Classic TT - 4 Runden Rennen 16:30 John McGuinness Parade

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