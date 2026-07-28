Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Road Racing

  4. /

  5. Road-Racing

  6. /

  7. News

Werbung

Lässt TT-Legende John McGuinness bei der Classic TT die Bombe platzen?

Noch rätseln die Fans, ob John McGuinness anlässlich der Classic TT Ende August sein Karriereende verkünden wird. Sein Alter würde dafürsprechen, nicht allerdings seine sportlichen Leistungen.

Helmut Ohner

Von

Road-Racing

McGuinness mit Saiger (li.) und Wheelie-Konni Ammenhäuser (re.)
McGuinness mit Saiger (li.) und Wheelie-Konni Ammenhäuser (re.)
Foto: Helmut Ohner
McGuinness mit Saiger (li.) und Wheelie-Konni Ammenhäuser (re.)
© Helmut Ohner

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

1996 nahm John McGuinness im Alter von 24 Jahren zum ersten Mal an der Tourist Trophy teil. Sein 15. Platz in der Lightweight-TT, die von Joey Dunlop vor Jim Moodie und Jason Griffiths gewonnen wurde, ließ nicht erahnen, dass eine künftige TT-Legende sein Debüt auf dem berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course gegeben hatte.

Werbung

Werbung

Die 250er-Honda schien damals dem Briten aus der Grafschaft Lancashire am Anfang seiner Karriere auf den Leib geschneidert zu sein. Bereits ein Jahr nach seiner TT-Premiere stand er neben Sieger Dunlop und Ian Lougher als Dritter der Lightweight-TT zum ersten Mal auf dem Podest. Nach einem weiteren dritten Platz im Jahr 1998 folgte 1999 der erste TT-Sieg.

Was nach seinem ersten TT-Sieg folgte, ist längst Teil der Motorsportgeschichte. Der zweifache Familienvater, der sich als einer der wenigen Rennfahrer auch beim North West 200, beim Ulster GP und beim Macau Motorcycle Grand Prix in die Siegerliste eintragen konnte, liegt mit 23 Siegen beim wichtigsten Road-Racing-Event in der ewigen Bestenliste an der dritten Stelle. Nur Michael Dunlop (36) und Joey Dunlop (26) waren erfolgreicher als er.

Im Artikel erwähnt

McGuinness erhält von Königin Elizabeth II. Ritterorden

John McGuinness nimmt 2007 die Senior-TT in Angriff
John McGuinness nimmt 2007 die Senior-TT in Angriff
Foto: Helmut Ohner
John McGuinness nimmt 2007 die Senior-TT in Angriff
© Helmut Ohner

Werbung

Werbung

Ein weiterer Meilenstein gelang dem von der britischen Königin Elizabeth II. mit dem Ritterorden «Member of the Order of the British Empire» Ausgezeichneten 2007 bei der 100-Jahr-Feier der Tourist Trophy. Bei der abschließenden Senior-TT umrundete er in der zweiten Runde den über 60 Kilometer langen Kurs in einer Zeit von 17:21,99 Minuten und schaffte damit als erster Motorradpilot einen lange für unmöglich gehaltenen Schnitt von über 130 Meilen pro Stunde.

Obwohl «McPint» mit 54 Jahren längst in einem Alter ist, in dem viele Gleichaltrigen bereits erste Gedanken an die Pension verschwenden, ist der Honda-Werksfahrer nach wie vor voller Tatendrang. Dieses Jahr war er bei der Tourist Trophy in einem Rennen über sechs körperlich und mental anstrengenden Runden - das entspricht unglaublichen 364,35 (!) Kilometer im Renntempo auf einer öffentlichen Straße - so schnell wie nie zuvor.

Die Konkurrenzfähigkeit gegen seine jüngere Konkurrenz ist nach wie vor vorhanden, trotzdem wird unter den Fans über das Ende seiner Karriere spekuliert. Wird er in wenigen Wochen den Mantel des Schweigens lüften? Als letzter Programmpunkt der Classic TT gibt es zu seinen Ehren eine Parade mit den wichtigsten Rennmotorrädern, die er im Laufe der Jahre gefahren ist. Es könnte ein perfekter Schlussstrich unter einer der erfolgreichsten Karrieren im Straßenrennsport sein.

Datum

Uhrzeit (MESZ)

Klasse

16.08.

14:30

Newcomer

14:45

Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

15:30

Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

16:15

Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

17:05

Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

17.08.

19:30

Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

20:15

Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

20:50

Classic TT (1 Runde)

Qualifying

18.08.

19:30

Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

20:15

Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

20:50

Classic TT (1 Runde)

Qualifying

19.08.

19:30

Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

20:15

Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

20:50

Historic Senior/Historic Junior

Qualifying

20.08.

19:30

Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

20:15

Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

20:50

Historic Senior/Historic Junior

Qualifying

21.08.

11:15

Historic Senior/Historic Junior

Qualifying

12:45

Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

14:15

Formula One/Junior 600/ Senior MGP/Supersport MGP

Qualifying

22.08.

11:15

Sportbike Manx GP - 3 Runden

Rennen

13:15

Lightweight/Ultra Lightweight/ Junior MGP/Sportbike MGP

Qualifying

15:15

Supersport Manx GP - 4 Runden

Rennen

23.08.

Ruhetag

24.08.

11:15

Junior Manx GP - 3 Runden

Rennen

13:45

Senior Manx GP - 4 Runden

Rennen

16:00

Historic Junior Classic TT - 3 Runden

Rennen

25.08.

Ruhetag

26.08.

11:15

Formula One Classic TT - 3 Runden

Rennen

13:15

TT Rewind/Classic Sidecar - 1 Runde

Parade

14:15

Lightweight Claasic TT/ Ultra Lightweight - 3 Runden

Rennen

16:00

Junior 600 Classic TT - 3 Runden

Rennen

27.08.

Ruhetag

28.08.

11:15

Historic Senior Classic TT - 3 Runden

Rennen

14:00

Senior Classic TT - 4 Runden

Rennen

16:30

John McGuinness

Parade

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Road Racing News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien