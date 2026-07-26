Laurent Hoffmann gewinnt Herzschlagfinale, Lukas Maurer auf dem Podium

Im Training der Superbike-Klasse auf dem 4,420 Kilometer langen Straßenkurs Circuit de Chimay sicherte sich Ouri Bikkems vor Yan Ancia und Peter Hickman die Pole-Position. Die zweite Startreihe teilten sich Laurent Hoffmann, Lukas Maurer und Fedrik Matthys.

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Nach der ersten von neun Runden führte Ancia das Feld, dicht gefolgt von Bikkems, Maurer und Hoffmann, die nur wenige Zehntelsekunden zurücklagen. Hickman hatte bereits einige Sekunden auf die Spitze eingebüßt und der Führende der European Series Road Racing, Matthys, war sogar an die neunte Stelle zurückgefallen.

Ab dem zweiten Umlauf übernahm der Polesetter das Kommando, allerdings knöpfte ihm Ancia in der fünften Runde die Führung wieder ab. In der sechsten Runde lautete die Reihenfolge Ancia 2,2 Sekunden vor Hoffmann, der Maurer und Bikkems im Schlepptau hatte. Chimay-Newcomer Hickman lag zu diesem Zeitpunkt an der sechsten Stelle.

Im letzten Drittel des Rennens drehte Hoffmann eine schnellste Runde um die andere und konnte so seinen Rückstand auf Ancia kontinuierlich verringern. Im letzten Umlauf gelang ihm tatsächlich noch die Führung an sich zu reißen und Ancia auf Platz 2 zu verweisen. Der dritte Rang ging an Maurer vor Bikkems, Mike Parmentier, Matthys und Hickman.

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Resultat ESR Superbike, Rennen 1, 26.07.

1. Laurent Hoffmann (B), BMW. 2. Yan Ancia (B)*, BMW, 0,941 sec zur. 3. Lukas Maurer (CH)*, Yamaha, +2,580 sec. 4. Ouri Bikkems (B)*, BMW. 5. Mike Parmentier (B)*, Honda. 6. Fedrik Matthys (B), BMW. Ferner: 7. Peter Hickman (GB)*, BMW. 19. Christoph Kreller (D)*. 22. Paul Manx (D)*. *Gastfahrer (keine Punkte)