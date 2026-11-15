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Louis Christen: «Mein Vorschlag wäre schnell und kostengünstig umzusetzen»

Louis Christen hatte eine einfache Lösung, um die Sicherheit der Seitenwagenrennen bei der TT zu erhöhen, doch die Organisatoren hatten eigene Ideen, die jetzt für Aufruhr unter den Aktiven sorgen.

Helmut Ohner

Von

Road-Racing

Der Schweizer Louis Christen präsentierte Ende Juni einen Vorschlag
Der Schweizer Louis Christen präsentierte Ende Juni einen Vorschlag
Foto: Helmut Ohner
Der Schweizer Louis Christen präsentierte Ende Juni einen Vorschlag
© Helmut Ohner

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Louis Christen ist ein begnadeter Seitenwagen-Konstrukteur. Fahrer seiner LCR-Gespanne haben seit Ende der 1970er-Jahre die Weltmeisterschaft in einer Weise dominiert, die es davor nicht gegeben hat. Mehr als 30 Weltmeistertitel gehen auf das Konto des Schweizer Genies.

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Nach dem schweren Unfall von Ryan und Callum Crowe, die dieses Jahr für die Streichung der Seitenwagenrennen bei der Tourist Trophy nach sich zog, hatte er eine schnelle Lösung, aber die Organisatoren hatten eigene Vorstellungen, die nach der Veröffentlichung für Unverständnis unter den Aktiven führten. Einige Teams haben bereits ihr Fernbleiben von der TT bestätigt.

«Es ist sehr bedauerlich, dass selbst zum jetzigen Zeitpunkt noch so viele Fragen hinsichtlich der Zukunft der Seitenwagen bei den TT-Rennen offen sind», zeigt sich Christen verwundert. «Natürlich ist die Situation äußerst komplex und die Organisatoren müssen zahlreiche Faktoren berücksichtigen. Dennoch fällt es mir schwer nachzuvollziehen, warum bei der Lösung dieser Probleme nicht ein pragmatischerer Ansatz verfolgt wird.»

Maßnahmen könnten mit überschaubaren finanziellen und technischen Aufwand umgesetzt werden

«Das grundlegende Problem besteht darin, dass der Unfall, der zum Abbruch des Rennens führte, durch unglückliche aerodynamische Effekte verursacht wurde. Dieses Problem ließe sich durch Änderungen an der Verkleidung sowie eine Reduzierung der Motorleistung relativ rasch beheben. Beide Maßnahmen könnten mit einem überschaubaren finanziellen und technischen Aufwand an sämtlichen bestehenden Fahrzeugen umgesetzt werden.»

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«Aus diesem Grund habe ich unmittelbar nach dem Vorfall begonnen, einen Vorschlag zur Verbesserung der Aerodynamik auszuarbeiten. Dabei habe ich mich von professionellen Aerodynamikern beraten lassen – Freunden von mir, die leitende Positionen in der Formel 1 innehaben. Diesen Vorschlag habe ich den zuständigen TT-Organisatoren noch vor Ende Juni 2026 übermittelt.»

«Der entscheidende Punkt meines Vorschlags ist, dass er auf den bereits bestehenden Verkleidungskonstruktionen - beispielsweise von LCR oder anderen Herstellern - aufbaut und somit eine vergleichsweise schnelle und kostengünstige Umsetzung ermöglicht.»

So sieht der Vorschlag von Louis Christen aus
So sieht der Vorschlag von Louis Christen aus
Foto: Louis Christen
So sieht der Vorschlag von Louis Christen aus
© Louis Christen

«Was die Motorleistung betrifft, ist die Lösung einfach – vorausgesetzt, es besteht der Wille, sie umzusetzen: Durch den Einsatz von Ansaugluftbegrenzern (Air Restrictors) lässt sich die Leistung reduzieren. Dabei handelt es sich um eine einfache, unumstößliche physikalische Tatsache: Je weniger Sauerstoff in den Brennraum gelangt, desto geringer ist die erzeugte Leistung. Auch diese Maßnahme ließe sich mit vertretbarem Aufwand realisieren.»

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«Das Wichtigste ist jedoch, dass sich all diese Maßnahmen kurzfristig an sämtlichen bestehenden Fahrzeugen umsetzen ließen und ihre Einhaltung zudem einfach zu kontrollieren wäre. Nach einer angemessenen Übergangsfrist könnte anschließend ein neues, zeitgemäßes Motorenreglement eingeführt werden.»

«Es ist wirklich sehr schade, dass inzwischen so viel Zeit vergangen ist. Denn völlig unabhängig von den Diskussionen rund um die Motoren hätte man die aerodynamischen Probleme bereits vor Monaten lösen können», weist der geniale Eidgenosse darauf hin, dass den Teams nur noch wenige Wochen bleiben, um die technischen Vorgaben für eine Teilnahme an der Tourist Trophy zu erfüllen.

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