Entscheid gefallen: Lukas Maurer fasst wegen Dopings zweijährige Sperre aus

Nach seinem überlegenen Doppelsieg bei der European Series Road Racing im niederländischen Hengelo gestand Lukas Maurer, dass es seit einiger Zeit Dopingvorwürfe gegen ihn gibt: «Bei einer Kontrolle im September letzten Jahres wurde eine Substanz nachgewiesen, die normalerweise zur Behandlung von Muskelschwund bei Kleinkindern eingesetzt wird.»

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Weil er dieses Urteil nicht unwidersprochen ließ und dagegen vorging, wurde eine etwaige Sperre bis zu einem endgültigen Entscheid ausgesetzt. «Endlich gibt es Neuigkeiten zum Dopingvorwurf, mit dem ich seit über einem Jahr konfrontiert bin. 14 Monate nach der Probenentnahme liegt nun das Ergebnis des Verfahrens vor: Ich wurde für zwei Jahre gesperrt.»

Wie der Eidgenosse verrät, geht die die unabhängige Meldestelle für Ethikverstöße, Doping und Missstände im Schweizer Sport «Swiss Sport Integrity» (SSI) jedoch nicht von einem vorsätzlichen Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen aus, deshalb wird ihm die Zeit seit der Probenentnahme an die Sperre angerechnet. Zudem wird auf eine zusätzliche Geldbuße verzichtet. «Das bedeutet für mich, dass ich voraussichtlich 2028 wieder an Rennen teilnehmen darf.»

Obwohl er mit einem blauen Auge davongekommen scheint, hinterfragt der Gesamtsieger der IRRC Superbike 2023 die Verhältnismäßigkeit von der SSI verhängten Sanktion und gibt auszugsweise Einblick in das Urteil. «Was mich an diesem Entscheid besonders beschäftigt: In der Anklageschrift wird mehrfach auf die äußerst geringen Konzentrationen der nachgewiesenen Substanz LGD-4033 eingegangen.

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Maurer gewährt Einblick in das ausgefertigte Urteil

Einige Auszüge aus dem Dokument:

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen

Seite 19, Ziffern 90–91: Es wird erläutert, dass bereits geringste Spuren einer verbotenen Substanz zu einem positiven Dopingbefund führen können – auch ohne nachgewiesene physiologische Wirkung.

Seite 21, Ziffer 103: Die geschätzten Konzentrationen werden als vereinbar mit einer Dosis im Mikrogrammbereich beschrieben, die als «ohne jede pharmakologische Wirkung» bezeichnet wird.

«Zunächst möchte ich mich bei meinem Anwalt für seinen großen Einsatz und seine Unterstützung während des gesamten Verfahrens bedanken. Mein Dank gilt auch Swiss Sport Integrity für die professionelle und respektvolle Kommunikation und Begleitung in diesem Fall. Trotzdem möchte ich meine Enttäuschung über die gesamte Situation zum Ausdruck bringen.»

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«Bei mir wurden Spuren einer verbotenen Substanz nachgewiesen, deren Konzentration so gering war, dass eine leistungssteigernde Wirkung aus meiner Sicht ausgeschlossen werden kann. Hinzu kommt, dass die Substanz eine Zunahme der Körpermaße begünstigen kann – etwas, das im Motorradrennsport aufgrund des zusätzlichen Gewichts einen klaren Nachteil darstellen würde. Und trotzdem steht am Ende eine zweijährige Sperre.»

Maurer hinterfragt Verhältnismäßigkeit einer solchen Sanktion

«Ich verstehe, dass es im Sport klare Anti-Doping-Regeln braucht und dass diese konsequent durchgesetzt werden müssen. Das stelle ich nicht grundsätzlich infrage. Was ich jedoch hinterfrage, ist die Verhältnismäßigkeit einer solchen Sanktion. Ich bin ein Hobbysportler, kein Olympionike. Ich betreibe diesen Sport aus Leidenschaft und investiere einen großen Teil meiner Freizeit und meines eigenen Geldes dafür. Umso schwieriger ist es für mich nachzuvollziehen, weshalb ich für zwei Jahre gesperrt werde, obwohl kein vorsätzliches Doping festgestellt wurde und kein tatsächlicher Leistungsvorteil nachgewiesen ist.»

«Gerade im Motorradrennsport, in dem wir einen enormen persönlichen, finanziellen und zeitlichen Aufwand betreiben, hat eine solche Sperre weitreichende Konsequenzen. Sie bedeutet nicht nur, auf Rennen verzichten zu müssen, sondern auch den Verlust von sportlichen Möglichkeiten, Sponsoren und wertvoller Zeit», so der 32-jährige Road Racer.

«Ich hätte die Möglichkeit gehabt, den Entscheid vor dem zuständigen Sportgericht anzufechten und mich weiterhin gegen die Sperre zu wehren. Nach sorgfältiger Abwägung habe ich mich jedoch dagegen entschieden. Die damit verbundenen Anwalts- und Verfahrenskosten wären erheblich gewesen, während die Erfolgsaussichten nach unserer Einschätzung gering waren.»

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«Diese Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Nicht, weil ich mit dem Ergebnis einverstanden bin, sondern weil ich irgendwann auch eine wirtschaftlich vernünftige Entscheidung treffen muss. Noch mehr Geld und Energie in ein Verfahren zu investieren, dessen Ausgang höchst ungewiss ist, wäre für mich kaum vertretbar gewesen.»

«Ich akzeptiere, dass Regeln gelten. Aber ich finde, dass man auch hinterfragen dürfen muss, ob deren Konsequenzen im Einzelfall gerechtfertigt sind. Die vergangenen Monate waren nicht einfach. Umso mehr freue ich mich darauf, dieses Kapitel irgendwann abschließen zu können und wieder das zu tun, wofür ich seit Jahren so viel investiere: Motorradrennen fahren.»