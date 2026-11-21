In der ersten Runde lieferte Julian Trummer (RSV Motorsport), der nach einem starken Auftritt im Zeittraining vom dritten Startplatz in den Macau Motorcycle Grand Prix gestartet war und sich Hoffnungen auf eine Podiumsplatzierung machen durfte, Bilder, die man beim Ritt durch die Häuserschluchten von Macau nicht sehen möchte.

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Der 35-jährige BMW-Pilot kam beim Versuch den Anschluss an die Briten Peter Hickman (Zeeco BMW by 8TEN Racing) und Rob Hodson (SMT Racing) nicht zu verlieren von der Ideallinie ab und rutschte mit seinem Motorrad in spitzem Winkel in die ungeschützten Leitplanken. Um den Verunglückten gefahrlos bergen zu können, zögerte die Rennleitung nicht lange und brach das Rennen ab.

Nachdem der Österreicher endlich geborgen und abtransportiert war - er konnte selbstständig in den Krankenwagen steigen - und seine BMW von einem Kran von der Rennstrecke gehoben wurde, konnte man sich daranmachen, das Einladungsrennen zum zweiten Mal zu starten. Die Renndistanz auf dem 6,12 Kilometer langen Guia Circuit wurde von zwölf auf elf Runden verkürzt.

Nach dem Restart sahen die Zuschauer eine überlegene Vorstellung von Peter Hickman. Obwohl er in keiner Weise gefordert war und mit großem Vorsprung das Feld anführte, holte er sich nach dem North West 200, der Tourist Trophy und dem Ulster Grand Prix auch in Macau den Rundenrekord. In der siebenten Runde löschte er mit einer Zeit von 2:22,697 min. die 16 Jahre alte Bestmarke von Stuart Easton aus.

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Jubel im Team von Rico Penzkofer

Marcus Simpson (Penz13 Racing) genießt die Sektdusche von Peter Hickman Foto: GCS Marcus Simpson (Penz13 Racing) genießt die Sektdusche von Peter Hickman © GCS

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen

Nicht nur im Team des nun fünffachen Macau-Siegers durfte man feiern, auch der Deutsche Rico Penzkofer hatte Grund zur Freude, denn sein Fahrer Marcus Simpson sorgte für eine Überraschung. Von Startplatz 7 fand der Mann von der Isle of Man gut ins Rennen und hatte sich nach kurzem Kampf gegen Paul Jordan (Jackson Racing powered by Prosper 2 - Croweperformance) den zweiten Platz geschnappt, den er auch sicher über die Ziellinie brachte.

Bis zwei Runden vor der Zielflagge sah alles nach einem Top-10-Platz für Florian Astner, dem zweiten Fahrer in der Mannschaft von Penzkofer, aus. Am Ende musste der Österreicher bei seinem Macau-Debüt doch dem erfahrenen Briten Sam West den Vortritt lassen. Der Schweizer Olivier Lupberger (Heidger-Motorsport) beendete seinen zweiten Auftritt in der chinesischen Spielermetropole an der 15. Position.

Pech hatte bei der 58. Auflage des Straßenrennklassikers Fedrik Matthys (Hoffmann by MRP). Der belgische BMW-Pilot, der dieses Jahr die European Series Road Racing für sich entschieden hatte, war auf dem besten Weg zu einem Topresultat. Auf dem achten Platz liegenden kam er allerdings nach einem kleinen Fehler zu Sturz und fiel noch an die 13. Stelle zurück.

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Ergebnis Macau Motorcycle Grand Prix, 21.11.2026