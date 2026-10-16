Macau GP mit zwei Österreichern, einem Schweizer, aber ohne Vorjahressieger

Am 21. November findet auf dem 6,2 Kilometer langen Guia Circuit zum 58. Mal der Macau Motorcycle Grand Prix statt. 20 Rennfahrer kamen dieses Jahr in den Genuss einer der begehrten Einladung des Veranstalters. Die Überraschung, mit Peter Hickman findet sich nur ein Pilot in der Nennliste, der in den letzten vier Jahren auf dem Podest gestanden war.

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Hickman gilt auch als großer Favorit für die Veranstaltung. Der britische BMW-Fahrer (Zeeco BMW by 8TEN Racing) gewann das Rennen immerhin bereits vier Mal. Im Vorjahr belegte er bei seinem Comeback den zweiten Platz, nachdem er den Großteil der Saison wegen einer bei der Tourist Trophy erlittenen Verletzung versäumt hatte.

Während die deutschsprachige Abordnung durch die beiden Österreicher Julian Trummer (RVS Motorsport) und Florian Astner (Penz13 Racing Team) sowie den Schweizer Olivier Lupberger (Heidger-Motorsport) vertreten sind, fehlen der Finne Erno Kostamo (Sieger 2022) und der Brite Davey Todd (Sieger 2024 und 2025) aufgrund von Verletzungen.

Nennliste Macau Motorcycle Grand Prix

Nr. Fahrer Motorrad 2 Amalric Blanc (F) Honda 3 Martin Morris (GB) Honda 4 Aaron Spence (GB) Honda 5 Kevin Keyes (IRL) Honda 6 Sam West (GB) BMW 7 Michael Evans (GBM) Honda 22 Paul Jordan (GB) Honda 23 Marcus Simpson (GBM) BMW 25 Mark Hewitt (GB) BMW 26 Eddy Ferre (F) Honda 29 Timothee Monot (F) Yamaha 40 Maurizio Bottalico (I) BMW 44 Rob Hodson (GB) Honda 71 Phil Crowe (GB) BMW 85 Olivier Lupberger (CH) Yamaha 88 Peter Hickman (GB) BMW 91 Julian Trummer (A) BMW 212 Dean McMaster (GB) Kawasaki 234 Fedrik Matthys (B) BMW 311 Florian Astner (A) BMW

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