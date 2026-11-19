Seit einer Woche halten sich die Road Racer, darunter die Österreicher Julian Trummer und Florian Astner sowie der Schweizer Olivier Lupberger bereits im Süden Chinas auf, um mit diversen Aktivitäten die Werbetrommel für den Macau Grand Prix zu rühren. Am Donnerstagmorgen durften sie endlich auf die Rennstrecke.

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Bereits im freien Training stellte Peter Hickman (Zeeco BMW by 8TEN Racing) klar, dass er im Vorfeld der Veranstaltung nicht umsonst als Favorit gehandelt wurde. Der vierfache Macau-Grand-Prix-Sieger blieb mit 2:29,913 min. als einziger Teilnehmer unter der 2:30-Minuten-Marke. Mit Paul Jordan und Phil Crowe klassierten sich zwei weitere Briten in den Top-3. Trummer (RVS Motorsport), Lupberger (Heidger-Motorsport) und Astner (Penz13 Racing) starteten mit den Plätzen 7, 14 und 16 in die 58. Auflage des Einladungsrennen in der chinesischen Spielermetropole.

Nur zehn Minuten nach Ende des freien Trainings ging es bereits in das erste Qualifying. Bei leichtem Wind, 21 Grad Luft- und 22 Grad Streckentemperatur nutzte Jordan die freie Bahn, um die erste Zeit in den Asphalt zu zaubern. Währenddessen wurden an den Motorrädern von Trummer und seinem italienischen Teamkollegen Maurizio Bottalico noch letzte Anpassungen vorgenommen.

Zur Halbzeit des 30-minütigen Zeittrainings führte Hickman mit 2:27,642 vor Crowe, Rob Hodson und Jordan die Zeitentabelle an. Trummer und Bottalico ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und saßen immer noch an der Box. Lupberger, der kurzzeitig auf Platz 4 geführt wurde, lag an der 13. Stelle, und Astner lag zu diesem Zeitpunkt an der letzten Stelle der Tabelle.

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In den letzten Minuten steigerte sich Hickman kontinuierlich. Schließlich sicherte er sich mit 2:26,395 die vorläufige Pole-Position. In seiner allerletzten Runde markierte Trummer auf dem 6,12 Kilometer langen und von Steinmauern und Leitplanken gesäumten Guia Circuit hinter Hickman und Jordan die drittschnellste Zeit. «In der Euphorie ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, der mich viel Zeit gekostet hat. Für das zweite Qualifying sollte noch eine Steigerung möglich sein», ist der BMW-Pilot überzeugt. Astner und Lupberger beendeten das Q1 auf den Rängen 16 und 17.

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Macau Motorcycle Grand Prix; 1. Zeittraining