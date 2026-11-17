Mit dem Macau Motorcycle Grand Prix endet am kommenden Wochenende die Straßenrennsaison. 20 Fahrer - auch die zwei Österreicher Julian Trummer (RVS Motorsport) und Florian Astner (Penz13 racing) sowie der Schweizer Olivier Lupberger (Heidger Motorsport) - erhielten eine der begehrten Einladungen vom Veranstalter - werden sich am 22. November dem Starter stellen.

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Weil von den Top-3 der Jahre 2024 und 2025 sowohl der britische Doppelsieger Davey Todd, als auch der Finne Erno Kostamo verletzungsbedingt fehlen, geht der Brite Peter Hickman (Zeeco BMW by 8TEN Racing) als großer Favorit in die 58. Auflage des Einladungsrennens. Der vierfache Macau-Sieger triumphierte in der chinesischen Spielermetropole letztmals 2023.

Mit Erfolgen bei der diesjährigen Classic TT kommen der Brite Rob Hodson (SMT Racing) und der Nordire Paul Jordan (Jackson Racing powered by Prosper 2 – Croweperformance ) nach Macau. Beiden Honda-Piloten wird auf dem 6,2 Kilometer langen und von Steinmauern und Leitschienen gesäumten Guia Circuit eine Podiumsplatzierung zugetraut.

Macau-2022-Sieger Kostamo setzt 2026 auf Trummer und Bottalico

Nachdem er selbst nicht am Rennen teilnehmen kann, schickt Erno Kostamo Maurizio Bottalico und Julian Trummer ins 12-Runden-Rennen. Während dem Österreicher die BMW in Superstock-Konfiguration zugeteilt wurde, wird der Italiener auf einer Superbike-BMW sitzen. Beide haben in Macau als bestes Ergebnis einen sechsten Platz vorzuweisen, hoffen aber auf eine Steigerung.

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Nach 2023 geht es für Olivier Lupberger dieses Jahr zum zweiten Mal in die frühere portugiesische Enklave im Süden Chinas. Für Florian Astner ist es dagegen die Premiere. Er führt nach Karl Truchsess, Thomas Hinterreiter - er holte 2007 als Dritter die bisher einzige Top-3-Platzierung für Rot-Weiß-Rot -, Erwin Wilding, Horst Saiger und Trummer die Tradition der Fahrer aus der Alpenrepublik fort.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen

Die Piloten müssen dieses Jahr früh aus den Federn springen, weil der Veranstalter aus den letzten Jahren gelernt hat. Weil in der Vergangenheit die Kollegen aus der Vierradzunft bei ihren Sessions mit unzähligen Ausritten immer wieder aufwändig die Streckenbegrenzungen erneuert werden mussten und Absagen nach sich zogen, dürfen nun die Motorradrennfahrer als Erste auf die Strecke.

Zeitplan Macau Motorcycle Grand Prix (Ortszeit)

Donnerstag, 19. November 07.45 - 08.15 Uhr Freies Training 08.25 - 08.55 Uhr Qualifikation 1 Freitag, 20. November 07.45 - 08.50 Uhr Qualifikation 2 Samstag, 21. November 07.10 - 07.30 Uhr Warm up 09.10 - 10.00 Uhr Rennen (12 Rdn.)

Nennliste Macau Motorcycle Grand Prix

Nr. Fahrer Motorrad 2 Amalric Blanc (F) Honda 3 Martin Morris (GB) Honda 4 Aaron Spence (GB) Honda 5 Kevin Keyes (IRL) Honda 6 Sam West (GB) BMW 7 Michael Evans (GBM) Honda 22 Paul Jordan (GB) Honda 23 Marcus Simpson (GBM) BMW 25 Mark Hewitt (GB) BMW 26 Eddy Ferre (F) Honda 29 Timothee Monot (F) Yamaha 40 Maurizio Bottalico (I) BMW 44 Rob Hodson (GB) Honda 71 Phil Crowe (GB) BMW 85 Olivier Lupberger (CH) Yamaha 88 Peter Hickman (GB) BMW 91 Julian Trummer (A) BMW 212 Dean McMaster (GB) Kawasaki 234 Fedrik Matthys (B) BMW 311 Florian Astner (A) BMW

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