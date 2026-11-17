58. Macau Motorcycle Grand Prix: Für die Piloten heißt es früh aufzustehen
Wenn am 21. November 20 Piloten, darunter die Österreicher Julian Trummer und Florian Astner sowie der Schweizer Olivier Lupberger, zum Macau GP antreten, gilt das Motto «Alle gegen Peter Hickman».
Mit dem Macau Motorcycle Grand Prix endet am kommenden Wochenende die Straßenrennsaison. 20 Fahrer - auch die zwei Österreicher Julian Trummer (RVS Motorsport) und Florian Astner (Penz13 racing) sowie der Schweizer Olivier Lupberger (Heidger Motorsport) - erhielten eine der begehrten Einladungen vom Veranstalter - werden sich am 22. November dem Starter stellen.
Weil von den Top-3 der Jahre 2024 und 2025 sowohl der britische Doppelsieger Davey Todd, als auch der Finne Erno Kostamo verletzungsbedingt fehlen, geht der Brite Peter Hickman (Zeeco BMW by 8TEN Racing) als großer Favorit in die 58. Auflage des Einladungsrennens. Der vierfache Macau-Sieger triumphierte in der chinesischen Spielermetropole letztmals 2023.
Mit Erfolgen bei der diesjährigen Classic TT kommen der Brite Rob Hodson (SMT Racing) und der Nordire Paul Jordan (Jackson Racing powered by Prosper 2 – Croweperformance ) nach Macau. Beiden Honda-Piloten wird auf dem 6,2 Kilometer langen und von Steinmauern und Leitschienen gesäumten Guia Circuit eine Podiumsplatzierung zugetraut.
Macau-2022-Sieger Kostamo setzt 2026 auf Trummer und Bottalico
Nachdem er selbst nicht am Rennen teilnehmen kann, schickt Erno Kostamo Maurizio Bottalico und Julian Trummer ins 12-Runden-Rennen. Während dem Österreicher die BMW in Superstock-Konfiguration zugeteilt wurde, wird der Italiener auf einer Superbike-BMW sitzen. Beide haben in Macau als bestes Ergebnis einen sechsten Platz vorzuweisen, hoffen aber auf eine Steigerung.
Nach 2023 geht es für Olivier Lupberger dieses Jahr zum zweiten Mal in die frühere portugiesische Enklave im Süden Chinas. Für Florian Astner ist es dagegen die Premiere. Er führt nach Karl Truchsess, Thomas Hinterreiter - er holte 2007 als Dritter die bisher einzige Top-3-Platzierung für Rot-Weiß-Rot -, Erwin Wilding, Horst Saiger und Trummer die Tradition der Fahrer aus der Alpenrepublik fort.
Die Piloten müssen dieses Jahr früh aus den Federn springen, weil der Veranstalter aus den letzten Jahren gelernt hat. Weil in der Vergangenheit die Kollegen aus der Vierradzunft bei ihren Sessions mit unzähligen Ausritten immer wieder aufwändig die Streckenbegrenzungen erneuert werden mussten und Absagen nach sich zogen, dürfen nun die Motorradrennfahrer als Erste auf die Strecke.
Zeitplan Macau Motorcycle Grand Prix (Ortszeit)
07.45 - 08.15 Uhr
Freies Training
08.25 - 08.55 Uhr
Qualifikation 1
Freitag, 20. November
07.45 - 08.50 Uhr
Qualifikation 2
Samstag, 21. November
07.10 - 07.30 Uhr
Warm up
09.10 - 10.00 Uhr
Rennen (12 Rdn.)
Nennliste Macau Motorcycle Grand Prix
2
Amalric Blanc (F)
Honda
3
Martin Morris (GB)
Honda
4
Aaron Spence (GB)
Honda
5
Kevin Keyes (IRL)
Honda
6
Sam West (GB)
BMW
7
Michael Evans (GBM)
Honda
22
Paul Jordan (GB)
Honda
23
Marcus Simpson (GBM)
BMW
25
Mark Hewitt (GB)
BMW
26
Eddy Ferre (F)
Honda
29
Timothee Monot (F)
Yamaha
40
Maurizio Bottalico (I)
BMW
44
Rob Hodson (GB)
Honda
71
Phil Crowe (GB)
BMW
85
Olivier Lupberger (CH)
Yamaha
88
Peter Hickman (GB)
BMW
91
Julian Trummer (A)
BMW
212
Dean McMaster (GB)
Kawasaki
234
Fedrik Matthys (B)
BMW
311
Florian Astner (A)
BMW
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