McGuinness und Harrison fahren für Honda UK auch 2027 die Straßenrennen

Er selbst hatte es in einem Gespräch mit TNT Sports bereits angedeutet , aber jetzt ist es offiziell! Wie von Honda Racing UK bestätigte, wird John McGuinness 2027 noch nicht den Helm und Lederdress an den Nagel hängen, sondern sich in der kommenden Saison beim North West 200 und der Tourist Trophy für den japanischen Motorradhersteller in den Sattel schwingen.

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«Es freut mich, eine weitere Saison bei Honda zu bleiben. Es ist fantastisch 2027 mit einem völlig neuen Motorrad an den Start zu gehen. Außerdem freue ich mich auf meinen hundertsten Rennstart bei der North West 200 – einem großartigen Jahr im Straßenrennsport steht also nichts im Wege», hofft der 54-jährige Familienvater aus dem britischen Morecambe.

Neben dem 23-fachen Tourist-Trophy-Sieger wird im kommenden Jahr erneut auch Dean Harrison, der heuer bei der Tourist Trophy das Superbike-Rennen und die Senior-TT dominierte, dem Honda-Werksteam angehören. Der 37-jährige Brite, der mittlerweile mit seiner Familie auf der Isle of Man lebt, steigt 2027 als Vierter der BSB Supersport in die BSB Superbike auf.

«John als Teamkollegen zu haben, verbessert unsere Aussichten für 2027», ist Harrison überzeugt. «Ich bin stolz, wieder mit ihm unter einem Zeltdach zu stehen. Abgesehen davon, dass wir Freunde sind, können wir beide auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Das hebt die Stimmung im Honda-Lager und wir alle profitieren von dieser positiven Einstellung.»

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«Meine Leistung bei der diesjährigen TT war die beste, die ich je gezeigt habe, dementsprechend ist mein Selbstvertrauen gewachsen. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, die neue Fireblade an meinen Fahrstil anzupassen. Mein Crewchef Stew Millen und unser Datenanalyst Bob Grey sind hervorragend, wir arbeiten gut zusammen, wir werden gut aufgestellt sein.»

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«Dean und John haben Honda Racing im Jahr 2026 hervorragend vertreten», ist Teammanager Scot Hargreaves stolz auf sein erfolgreiches Fahrerduo. «Deans Erfolge bei der Tourist Trophy waren das Highlight für die gesamte Mannschaft, und Johns Erfahrung, sein unermüdliches Engagement und seine konstanten Leistungen schätzen wir sehr.»

«Dass beide Fahrer gemeinsam die neue Fireblade für den Straßenrennsport entwickeln, gibt uns die Gewissheit, dass wir vom ersten Tag an konkurrenzfähig sein werden und die Rennen genießen können. Wir haben im nächsten Jahr eine beeindruckende Fahreraufstellung – ich bin zuversichtlich, dass wir ein großartiges Jahr haben werden.»