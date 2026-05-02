Mervyn White gesteht, dass es nach Todesstürzen die Öffentlichkeit meidet

Im Jahr 1929 wurde zwischen den Städten Portstewart, Coleraine und Portrush im District Causeway Coast and Glens zum ersten Mal ein Straßenrennen organisiert, an dem mittlerweile nicht nur die besten Road Racer aus aller Welt teilnehmen, sondern das auch alljährlich zehntausende Fans an die pittoreske Küste im Nordosten Nordirlands lockt. Im Vorjahr verfolgten an den drei Tagen nahezu 180.000 Zuseher die neun Rennen entlang der 14,436 Kilometer langen Strecke.

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Nordirlands größte Veranstaltung, die dieses Jahr zwischen 6. und 9. Mai anberaumt ist, sah nicht nur viele denkwürdige Ereignisse wie 1992 den Fünffach-Sieg von Phillip McCallen, der nun für BBC Sport NI als Experte im Einsatz ist, oder das «tote» Rennen 1977 in der 350 ccm-Klasse als Tony Rutter und Ray Cullough ex aequo über den Zielstrich preschten. Das Rennen an der Atlantikküste forderte aber auch so manch prominentes Opfer.

Das Jahr 1979 geht als das tragischste in die Geschichte des Events ein. Tom Herron, der es sich nicht nehmen ließ, trotz schmerzhafter Daumenverletzung an den Start zu gehen, stürzte in der letzten Kurve des letzten Rennens tödlich. Davor hatte bereits Brian Hamilton bei seiner Premiere auf dem Dreieckkurs einen Massensturz nicht überlebt. Fast ein halbes Jahr später erlag der beim Publikum ungemein beliebte Frank Kennedy den Verletzungen, die er sich beim NW200 zugezogen hatte.

Im Jahr darauf starb ein weiteres Mitglied der «Armoy Armada», ein nach dem kleinen Ort Armoy benannten Quartett, das aus den Brüdern Joe und Jim Dunlop, Frank Kennedy und Mervyn Robinson bestand. Robinson, der auch ein Schwager Dunlops war, wurde die schnelle Rechtskurve Mather's Cross – später wurde sie durch eine Schikane entschärft – zum Verhängnis. Weitere zwei Jahre später starb mit John Newbold ein weiterer Grand-Prix-Sieger und 1999 musste Donny Robinson sein Comeback mit dem Leben bezahlen.

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Für die Offiziellen ist jedes Rennen eine nervliche Gratwanderung, vor allem für den verantwortlichen Rennleiter, der nie weiß, was ihn nach einem Zwischenfall, der die rote Flagge erfordert, erwartet. «Jedes Mal, wenn ich den Startbereich verlasse, weiß ich nicht, wie die Lage sein wird, wenn ich am Unfallort ankomme», lässt der Veranstaltungsleiter Mervyn White gegenüber Stephen Watson von BBC Sport NI im «BBC Bikes Podcast» tief blicken.

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