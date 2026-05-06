Michael Dunlop: Die Superbike-Ducati bleibt vorerst in der Garage

Einen Tag vor dem ersten Training zum diesjährigen North West 200, dem ersten internationalen Höhepunkt in der Road-Racing-Saison, wurde Davey Todd vom Chefarzt die Startfreigabe verweigert, nachdem sich der 30-jährige Brite erst vor acht Wochen den linken Oberschenkel sowie rechts den Fuß und den Unterschenkel gebrochen hatte.

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Nur einen Tag später die nächste schlechte Nachricht für die zehntausenden Fans, die alljährlich von allen Teilen der Welt anreisen, um die Rennen auf dem 14,436 Kilometer langen Kurs hautnah vom Streckenrand zu verfolgen.

Mitte April kündigte Michael Dunlop an, dieses Jahr in der Superbike-Klasse mit einer Ducati Panigale V4RS antreten zu wollen. «Ein riesiges Dankeschön an alle bei Ducati Corse, Ducati UK und all unsere Sponsoren, die dazu beigetragen haben, dieses Projekt zu verwirklichen, auch wenn es etwas spät zustande gekommen ist!», vermeldete er damals.

Beim North West 200 wird das Edelbike aus Italien allerdings nicht zu sehen sein. «Da diese neue, vollwertige WSBK-Version der Ducati V4R erst sehr kurzfristig bei uns eingetroffen ist, halten wir es für angebracht, dass das Team in den kommenden Wochen die Testarbeiten fortsetzt und das Motorrad weiterentwickelt.»

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Und weiter heißt es: «Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ducati daran zu arbeiten, das Projekt auf einen guten Stand zu bringen und die Testfahrten abzuschließen, bevor wir das Motorrad in Zukunft auf die Straße bringen.»