Michael Dunlop schnappt Chris Meyer im letzten Augenblick den Titel weg

Kaum aus Armoy, wo er sich mit dem überlegenen Sieg im Rennen der Klasse Moto3 an die Spitze der Zwischenwertung der Ulster Road Racing Championship setzen konnte, zurück, hätte sich der Deutsche Chris Meyer bereits wieder auf den Weg zu den Rennen in Mid Antrim machen sollen, um seinen Titel erfolgreich zu verteidigen.

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«Weil ich nächstes Wochenende vielleicht wieder in La Baneza starte und das zusammen mit dem Manx Grand Prix Mitte des Monats zu stressig wäre, habe ich mich entschlossen zuhause zu bleiben. Außerdem gilt es an meiner Twin zu schrauben», begründete der Globetrotter gegenüber SPEEDWEEK.com seinen Startverzicht in Nordirland.

Chris Meyer: Startverzicht bedeutet Titelverlust Foto: Ben McCook Chris Meyer: Startverzicht bedeutet Titelverlust © Ben McCook

Diese Gelegenheit ließ sich Michael Dunlop natürlich nicht entgehen. Der 36-fache Tourist-Trophy-Sieger wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann in Mid Antrim die Klasse. Mit diesem Triumph entriss der Nordire Meyer im letzten Moment doch noch die Meisterkrone. Für den Sachsen reichten die Punkte für den Vize-Titel.

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Es war überhaupt ein erfolgreicher Renntag für Dunlop. Das Road-Racing-Ass setzte sich auch in den beiden Supersport sowie im Superbike-Rennen durch. Wie schon in Cookstown und Tandragee holte sich der eigenwillige Superstar vier Siege. Damit hat er seine Gesamtzahl an Siegen bei irischen Straßenrennen auf 143 erhöht.