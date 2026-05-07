Name veröffentlicht: 48-Jähriger Tscheche Kamil Holan stirbt beim NW200

Nach nicht einmal 25 Minuten musste die erste Trainingssession am Donnerstagvormittag mit der roten Flagge gestoppt werden, weil sich im Bereich Station Corner ein schwerer Unfall ereignet hatte. Gespenstische Stille machte sich entlang der 14,436 Kilometer langen Naturrennstrecke breit. Es dauerte bis spät in den Nachmittag, bis der Veranstalter, dass ein Fahrer gestürzt und noch an der Unfallstelle verstorben war. Auf Ersuchen der Familie wurde der Name des Verunglückten nicht veröffentlicht.

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Später bestätigte das Team «Hefty74 – Motoškola» auf Facebook, dass es ihr Fahrer ist, der gestorben war. «Heute sind die Motoren verstummt. Unser Kamil Holán ist von uns gegangen. Mit unbeschreiblichem Schmerz im Herzen geben wir bekannt, dass uns unser geliebter Kamil heute während des zweiten Qualifikationslaufs des North West 200 für immer verlassen hat.»

«Ein Mensch ist von uns gegangen, der für den Motorradsport gelebt hat. Kamil war nicht nur ein unglaublicher Rennfahrer und eine Legende des tschechischen Straßenrennsports, der mit Mut die schwierigsten Strecken der Welt von Hořice bis zur Isle of Man bezwang. Er war vor allem ein wunderbarer Freund, ein Mensch mit Herz und einer enormen Charakterstärke.»

«Kamil, du warst uns allen eine Inspiration, eine Stütze und ein Partner im Leben wie auf der Rennstrecke. Deine Bescheidenheit, deine Leidenschaft und dein Lächeln werden uns jede Sekunde fehlen. Wir danken dir für alles, was du uns gegeben hast und was du für uns bedeutet hast. Dein Vermächtnis wird bei Hefty74 und in unseren Herzen weiterleben. Wir sprechen seiner ganzen Familie und allen Angehörigen unser tiefstes und aufrichtiges Beileid aus. Ruhe in Frieden, Kamil. Wir werden dich vermissen!»

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Der 48-jährige Tscheche war kein Unbekannter im Straßenrennsport. 2012 feierte er seinen größten internationalen Erfolg. Auf einer Yamaha gewann er beim Manx Grand Prix auf der Isle of Man das Newcomers-A-Rennen vor Andrew Soar und Dean Roberts. Zwei Jahre später unterstrich Holan mit den Rängen 6 und 5 im Junior Manx GP bzw. Senior Manx TT, dass sein Sieg kein Zufall war. Ab 2015 nahm der Linkshänder mit dem markanten Wuschelkopf erstmals an den Rennen zur Tourist Trophy teil, wo er 2018 bei der Senior-TT mit Platz 20 sein bestes Resultat erreichte.

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Holan, dessen Vater erst wenige Tage vor der Veranstaltung verstorben war, ist der 20. Fahrer, der seit 1927 beim North West 200 sein Leben lassen musste. Das letzte Opfer war 2016 mit Malachi Mitchell-Thomas zu beklagen. Davor starben auf dem Dreieckskurs zwischen den Provinzstädten Portstewart, Coleraine und Portrush unter anderen Tom Herron (1979), Frank Kennedy (1979), Mervyn Robinson (1980), John Newbold (1982), Donny Robinson (1999), Robert Dunlop (2008) und Simon Andrews (2014).