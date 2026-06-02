Nordire Paul Jordan seit Sonntag 31. Mitglied im exklusiven 130er-Klub

Ein Drehbuchautor hätte die Geschichte nicht besser schreiben können. Ausgerechnet bei der 100-Jahr-Feier der Tourist Trophy auf der Isle of Man durchbrach Honda-Pilot John McGuinness 2007 bei seiner Siegesfahrt in der abschließenden Senior-TT zum ersten Mal die lange Zeit für unmöglich gehaltene 130-Meilen-pro-Stunde-Schallmauer. Dass der Veranstalter mit einigen Verbesserungen an der Strecke begünstigt hatte, sei nur am Rande angemerkt.

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Seither hat sich allerhand geändert. Peter Hickman umrundete 2023 auf seiner seriennahen Superstock-BMW den 37,75 Meilen langen Snaefell Mountain Course mit einem Schnitt von 136,358 Meilen pro Stunde (mph), was 219,447 km/h entspricht. Im selben Jahr schaffte der mittlerweile 33-fache TT-Sieger Michael Dunlop im Supersport-Rennen eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 130,403 mph.

Wenn man als Fahrer wegen der unglaublichen Dominanz der Quartetts Dunlop, Hickman, Dean Harrison und Davey Todd, das seit 2022 ungeschlagen ist, schon nicht gewinnen kann, dann möchte man wenigstens dem 130er-Klub beitreten. Von 2007 bis einschließlich 2025 ist der Kreis auf 30 Fahrer angewachsen, übrigens ausschließlich Piloten aus Großbritannien, Irland, Australien und der Isle of Man.

Einige Piloten scheiterten in den letzten Jahren knapp an der Mitgliedschaft. Einer davon war Paul Jordan, der 2025 im Superstock-Rennen eine 129,859-mph-Runde hinlegte. Am Sonntag war es im Superbike-Rennen endlich soweit. Nach einer Runde mit stehendem Start mit einem Schnitt knapp unter 130 mph löste er in der letzten, der einzigen fliegenden Runde des Rennens mit 130,656 mph das Ticket für den exklusiven Klub.

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«Das hat lange auf sich warten lassen», sagte ein glücklicher und sichtlich erleichterter Jordan. «In den 130-Klub zu kommen, ist auf jeden Fall ein Meilenstein. Ich bin einfach froh, dass ich das jetzt hinter mir habe. Ehrlich gesagt habe ich seit dem letzten Jahr ziemlich viel darüber nachgedacht. Ich war davon überzeugt, es bereits im Vorjahr zu schaffen, daher ist es toll, dass es schon so früh in der Rennwoche geklappt hat.»