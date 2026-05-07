North West 200: Todessturz überschattet diesjährige Veranstaltung

Nachdem das erste Training am Vortag bei Regen stattfand und sich einige Fahrer dazu entschlossen hatten, nur wenige Runden auf dem 14,436 Kilometer langen Kurs zu drehen, war die Freude groß, dass sich am Donnerstagvormittag die Bedingungen verbessert hatten. Deshalb machten sich die Superbike-Piloten sofort auf die Zeitenjagd.

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Der Honda-Werksfahrer Dean Harrison hatte vor Glenn Irwin (Ducati) und Peter Hickman (BMW) das Kommando übernommen. Bei Michael Dunlop auf seiner Honda gab es noch Verbesserungsbedarf, er wurde in der Zeitentabelle lediglich an der 14. Stelle geführt. Nach gerade einmal 20 Minuten führte ein Unfall zum Abbruch der Session.

Rasch war klar, dass der Zwischenfall, der sich im ultraschnellen Rechtsknick bei Station Corner ereignet hatte, nicht ohne schwerwiegende Konsequenzen für den involvierten Fahrer abgegangen sein konnte.

«Ein Teilnehmer des North West 200 2026 ist nach einem Unfall im Bereich Station Corner während des Superbike-Qualifyings heute Vormittag verunglückt. Das Qualifying wurde sofort abgebrochen und Rettungskräfte eilten zum Unfallort, doch leider erlag der Fahrer seinen Verletzungen», so das offizielle Statement des Veranstalters.

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«Die Familie hat ihre Zustimmung gegeben, dass die Veranstaltung fortgesetzt wird, hat jedoch darum gebeten, den Namen des Fahrers zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu veröffentlichen. Der Coleraine and District Motor Club, der Veranstalter der Rennen, spricht der Familie und dem Team sein aufrichtiges Beileid aus.»