NW200, 1. Training: Cooper, Brookes, McWilliams vorne, Dunlop weit zurück

Bei lediglich elf Grad Lufttemperatur herrschten am ersten Trainingstag für das North West 200 nicht gerade einladende Bedingungen. Ausgerechnet nachdem die Newcomer ihre Runden hinter einem erfahrenen Tempomacher absolviert hatten, setzte leichter Regen ein oder wie es der Belgier Laurent Hoffmann so treffend sagte, irischer Sonnenschein.

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In der Königsklasse waren es nicht die Favoriten Michael Dunlop, Peter Hickman oder Glenn Irwin, die die schnellste Runde drehten, sondern Richard Cooper. Sein Vorsprung auf den Zweiten Paul Jordan ist mit 2,608 Sekunden beachtlich. Rang 3 ging an Dean Harrison vor Irwin und Hickman. Um Dunlop zu finden, muss man in der Zeitentabelle von unten studieren. Als 60. hat er die Qualifikationshürde derzeit nicht geschafft.

Auch bei den Supersportlern umrundete Cooper den 14,436 Kilometer langen Dreieckkurs zwischen den Städten Portstewart, Coleraine und Portrush am schnellsten. Ihm am nächsten kam der frühere Grand-Prix-Sieger Jeremy McWilliams, Harrison, Hickman und Alastair Seeley. Auch hier konzentrierte sich Dunlop in erster Linie auf die Abstimmung seiner Maschine. Er beendete das Training an der zwölften Position.

Lange sah es in der Superstock-Klasse nach einer Sensation aus. Bis kurz vor dem Ende hatte der Newcomer Storm Stacey die provisorische Pole-Position inne. Erst in den letzten Minuten wurde er von Josh Brookes und Dean Harrison, die beide dieses Jahr ihren ersten Sieg beim NW200 anpeilen, verdrängt. John McGuinness erzielte vor Dominic Herbertson die viertschnellste Zeit. Nur Rang 25 für Publikumsliebling Dunlop.

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Dass das Alter nur eine Zahl ist und nicht vor schnellen Runden schützt, bewies einmal mehr der 62-jährige McWilliams mit seiner Bestzeit in der Kategorie Supertwin/Sportbike. Dahinter rangieren Jordan, Seeley, Christian Elkin und Jamie Coward, der sich im letzten Jahr bei einem Sturz beim North West 200 schwere Verletzungen zugezogen hatte.

Thema der Woche Miami-Grand-Prix: Alles neu in der Formel 1 – und auch besser? In Miami war die Formel 1 erstmals mit überarbeitetem Reglement unterwegs. Wie die Veränderungen bei den Fahrern ankamen und warum das Feld in Miami enger zusammenrückte. Silja Rulle Weiterlesen

Für die deutschsprechenden Fahrer gab es die Plätze 41 (Superbike), 31 (Supersport) und 29 (Superstock) für den Österreicher Julian Trummer, 52 (Superbike) und 38 (Superstock) für den Schweizer Olivier Lupberger sowie 43 (Superbike), 47 (Superstock) für den österreichischen NW200-Neuling Florian Astner.