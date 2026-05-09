NW200, Superbike 1: Ducati-Pilot Glenn Irwin bleibt weiter ungeschlagen

Es geht Schlag auf Schlag. Kaum haben Peter Hickman und Alastair Seeley das erste Rennen der Klasse Supertwin/Sportbike auf den Plätzen 1 und 3 beendet und sich gebührend feiern lassen, müssen sie sich bereits für den ersten Höhepunkt bereitmachen. Beide müssen sich nicht nur kurz erholen, sondern auch die Lederdressen wegen unterschiedlicher Sponsoren wechseln.

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Dean Harrison (Honda), der endlich seinen ersten Sieg beim NW200 feiern möchte, Glenn Irwin (Ducati), der elf Rennen ungeschlagen blieb, und Richard Cooper (BMW) haben ihre Plätze in der ersten Startreihe eingenommen und machen sich für das Sechs-Runden-Rennen bereit. Josh Brookes (Honda) und Michael Dunlop (Honda) und Storm Stacy stehen dahinter.

Es wird eng in der ersten Kurve als die Superbike-Piloten versuchen einen perfekten Bremspunkt zu finden. Harrison übernimmt vor Irwin, Cooper, Brookes und Dunlop das Kommando, aber Irwin kann sich dank der Leistung seiner Ducati nach dem Ballysally Roundabout an die Spitze setzen. Harrison hängt sich in seinen Windschatten, um ihn nicht entwischen zu lassen.

Noch bevor die Top-Piloten den University Corner erreichen, wird das Rennen mit der roten Flagge gestoppt, weil sich auf der Coast Road ein Zwischenfall ereignet hat. Sofort machen sich Sorgen breit, liegt die Tragödie um den Tschechen Kamil Holan erst zwei Tage zurück.

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Nach einer längeren Unterbrechung wird das Rennen der Königsklasse über die volle Renndistanz wieder aufgenommen. Vor allem die Sieganwärter haben sich für neue Hinterreifen, die auf dem ultraschnellen Kurs mit Spitzengeschwindigkeiten von über 320 km/h extrem strapaziert werden und nicht nur einmal zur Aufgabe eines Fahrers geführt haben, entschieden.

Thema der Woche Miami-Grand-Prix: Alles neu in der Formel 1 – und auch besser? In Miami war die Formel 1 erstmals mit überarbeitetem Reglement unterwegs. Wie die Veränderungen bei den Fahrern ankamen und warum das Feld in Miami enger zusammenrückte. Silja Rulle Weiterlesen

Beim Restart übernimmt Irwin die erste Position vor Harrison, Stacey. Nach der Ersten Runden haben sich hinter diesem Trio Hutchinson, Cooper, Brookes und Hickman Eingereiht. Dunlop, John McGuinness und Mike Browne komplettieren die Top-10. Der österreichische Newcomer Florian Astner (BMW) liegt an der 31. Stelle, der Schweizer Olivier Lupberger (Yamaha) ist 37. Und der Österreicher Julian Trummer (BMW) 39.

Dunlop mit 341,835 km/h auf einer öffentlichen Straße

In der zweiten Runde haben sich zwei Zweigruppen gebildet. Harrison folgt Irwin wie ein Schatten und Stacey und Hutchinson kämpfen um den letzten Platz auf dem Podium. Dunlop erwischt einen perfekten Windschatten und wird auf der langen Geraden zum University Corner mit 212,400 Meilen pro Stunden gemessen, das entspricht unglaublichen 341,835 km/h (!) gemessen.

In der dritten Runde kommt es mehrmals zum Führungswechsel, bei Start-Ziel ist es aber Harrison, der als Erster auftaucht. Weil Stacey mit Problemen zurückfällt, sind es plötzlich Hickman und Dunlop, nachdem er sich in einem mutigen Manöver an Hutchinson vorbeidrängt, die sich Hoffnungen auf einem Platz auf dem Siegertreppchen machen dürfen.

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Während Trummer das Rennen aufgibt, nachdem er eine sehenswerte Aufholjagd gestartet und sich bereits an der 19. Stelle liegt, kommt es an der Spitze zum Showdown. Gelingt es Irwin zum zwölften Mal in einem Superbike-Rennen ungeschlagen zu bleiben oder schafft Harrison endlich den schon so lange herbeigesehnten Premierensieg?

Es ist Irwin, der die den Topspeed seines Motorrades auszunützen weiß und seinem Widersacher trotz einiger kleiner Fehler keine Chance zu einem Angriff lässt. Mit einem Vorsprung von 0,181 Sekunden prescht er über die Ziellinie. Mit Dunlop, der Hickman knapp hinter sich lässt, landet auch der Liebling des Publikums auf dem Podium. Florian Astner schließt das Rennen an der 24. Position ab.