NW200, Supertwin 1: Peter Hickman entscheidet das Rennen für sich

Nachdem am Donnerstagabend die ersten drei Rennen den verschobenen Qualifikationstrainings weichen musste, eröffnen die Fahrer der Klasse Supertwin/Sportbike den samstägigen Renntag beim North West 200, bei dem sich etwas überraschend der großgewachsene Peter Hickman auf seiner Yamaha im letzten Abdruck die beste Startposition gesichert hatte. Neben ihm stehen Paul Jordan mit seiner Aprilia und der frühere GP-Sieger Jeremy McWilliams.

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Auf Startplatz 3 lauert mit Alastair Seeley (Aprilia) der North-West-200-Rekordsieger, bei dem es um seinen 30. Triumph beim Dreieckrennen an der nordirischen Atlantikküste. Mit ihm bilden Michael Sweeney (Aprilia) und Jamie Coward (Paton) die zweite Startreihe. Der Schweizer Mauro Poncini hat im Training die achtbeste Zeit erzielt. Der Schweizer scheint durchaus in der Lage zu sein, Platz 7 im Vorjahr im zweiten Rennen als bestes Ergebnis zu verbessern.

Für die kleinen Maschinen sind die Bedingungen mit dem starken Wind landeinwärts herausfordernd, wie Seeley in der Startaufstellung gegenüber der BBC bemerkt. «In der Aufwärmrunde werde ich sehen, ob wir vor dem Start noch die Übersetzung ändern können. Mal sehen, ob die Zeit dafür reicht.» Auch Hickman und McWilliams sind sich bewusst, dass er sie im Rennen über vier Runden vor keiner leichten Aufgabe stehen.

Mit einer Schweigeminute wird an den tödlich verunglückten Kamil Holan gedacht

Bevor der Renntag mit der britischen Hymne offiziell eröffnet wird, gibt es aus Respekt für den am Donnerstag tödlich verunglückten Tschechen Kamil Holan eine Schweigeminute eingehalten.

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McWilliams, an dessen Motorrad eine Änderung vorgenommen wurde, führt das Feld in die erste Linkskurve. Während sich einige Fahrer hinter ihm eine Windschattenschlaft liefern, kann sich der Nordire vom Feld absetzen. Jordan, der im Vorjahr das zweite Supertwin-Rennen gewonnen hatte, scheint seine Chancen in der Bremszone zum University Corner verspielt zu haben. Er muss den Umweg über den Notausgang nehmen.

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Nach den ersten 14,436 Kilometern führt McWilliams 1,1 Sekunden vor Hickman, der seinerseits Seeley dicht hinter sich weiß. Das Trio hat sich leicht von den Verfolgern Christian Elkin (Aprilia), Coward und Allan Venter (Aprilia) abgesetzt. Poncini hat im Gegensatz zum Italiener Andrea Majola – er ist nach dem ersten Umlauf an achter Stelle – keinen guten Start erwischt und wird lediglich an der 14. Stelle geführt.

Vor allem von Metropole über die Coast Road bis zur Startlinie ist Hickman mit Abstand am schnellsten. Nach der zweiten Runde hat er McWilliams eingeholt. Seeley kämpft verbissen, den Anschluss an dieses Duo nicht zu verlieren, aber er liegt bereits über 1,6 Sekunden zurück. Mit der bisher schnellsten Rennrunde hat sich Jordan nach seinem Verbremser hinter Coward und Elkin an die sechste Position geschoben.

Während McWilliams und Hickman nur durch 0,084 Sekunden die letzte Runde beginnen, scheint Jordan die Hoffnung auf den Sieg noch nicht aufgegeben zu haben. Er ist um vier Sekunden schneller als die Spitze und liegt nur noch knapp über zwei Sekunden zurück. Und Tatsächlich schafft der Lokalmatador das schier Unmögliche. Bevor es zum letzten Mal auf die Coast Road geht, hat er den Anschluss gefunden.

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In der Bremszone vor Metropole verdrängt Seeley Jordan vom dritten Platz, doch sein Angriff kommt zu spät. Vor der Juniper-Schikane gelingt es Hickman, sich neben McWilliams zu schieben und weil er die bessere Linie hat, lässt er seinen Konkurrenten keine Chance auf einen Konter. Seeley schafft es seinen dritten Platz zu verteidigen.